    Slovenija

    Eni za pomiritev strasti, drugi za protest v Ljubljani

    Ministra razumeta zaskrbljenost in dvome, ki so se razširili po odpravi pripora osumljencu za smrt Aleša Šutarja.
    Nova ministrica za pravosodje Andreja Kokalj in minister za notranje zadeve Branko Zlobko sta včeraj pojasnjevala okoliščine odprave pripora osumljencu za smrt Aleša Šutarja. FOTO: STA
    Nova ministrica za pravosodje Andreja Kokalj in minister za notranje zadeve Branko Zlobko sta včeraj pojasnjevala okoliščine odprave pripora osumljencu za smrt Aleša Šutarja. FOTO: STA
    Tomica Šuljić
    15. 12. 2025 | 15:29
    15. 12. 2025 | 15:36
    7:01
    Skupni javni nastop ministra za notranje zadeve Branka Zlobka in ministrice za pravosodje Andreje Kokalj je – ob ponavljanju dejstva, da ne smeta komentirati odprtih postopkov – na koncu vendarle dodatno opisal okoliščine, ki so 21-letnega osumljenca za povzročitev Šutarjeve smrti pripeljale za zapahe, mu najprej podaljšale pripor, nato pa ga po poldrugem mesecu izpustile na prostost.

    »Na predlog tožilstva je preiskovalni sodnik odredil pripor. Ta je bil vmes tudi podaljšan. Vendar se je pri kasnejših postopkih pokazalo, da so nekatere priče spremenile izjavo oziroma da so nekatere druge priče, ki jih takrat ni bilo, dale drugačno izjavo,« je Zlobko strnil del razlogov, ki so razbremenili osumljenca do te mere, da mu je novomeško sodišče odpravilo pripor. Policija pa je že pred tem poudarila: »Dejstvo, da je bil pripor odrejen in kasneje tudi podaljšan, potrjuje, da so bili v tistem trenutku izpolnjeni zakonski pogoji za obstoj utemeljenega suma in pripornih razlogov ter da je policija preiskavo opravila strokovno.«

    V petek so iz pripora izpustili 21-letnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja.

    Minister in policija razumeta zaskrbljenost državljank in državljanov.

    Novomeškega župana iniciativa poziva k protestu v prestolnici.

    Izjave policiji niso dokaz na sodišču

    Notranji minister je opozoril tudi na težo policijsko pridobljenih izjav od prič in drugih. »V procesnih postopkih imajo tiste izjave, ki jih dobi policija, nižji standard kot tiste, ki jih pridobi preiskovalni sodnik v kazenskem postopku in štejejo kot dokaz. Te, ki jih pridobi policija, ne štejejo, in jih tisti, ki so podali izjave, velikokrat spremenijo.« Pri tem pa tudi telesne kamere policistov – ki jih sicer novomeški policisti v noči Šutarjeve smrti niso uporabljali – ne bi kaj prida pomagale, je še razkril Zlobko. »Tudi če bi postopke snemali, ti posnetki ne veljajo na sodišču kot dokaz, in to je ena od stvari, ki jih bo treba v zakonu o kazenskem postopku predlagati in spremeniti.« Zadnje spremembe v kazenskem postopku so sicer bile sprejete junija lani.

    Nova pravosodna ministrica Andreja Kokalj pa je posredno zavrnila špekulacije, da je priprti 21-letnik bil napačen storilec, kot so zadnje dni poročali nekateri. »Oseba je še vedno obdolženec oziroma osumljenec v kazenskem postopku, postopek pa ni zaključen,« je opomnila in dodala, da o njegovem priporu pravna država še ni rekla zadnje. »Pristojni državni tožilec ima po zakonu na voljo tridnevni rok za vložitev pritožbe zoper odločitev o odpravi pripora. O tem bo odločalo višje sodišče v Ljubljani. To pomeni, da vprašanje pripora v tem trenutku še ni zaključeno.«

    Vprašanje pripora za osumljenca v tem trenutku še ni zaključeno, opozarja pravosodna ministrica. FOTO: Črt Piksi
    Vprašanje pripora za osumljenca v tem trenutku še ni zaključeno, opozarja pravosodna ministrica. FOTO: Črt Piksi

    Z okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu so nam na poizvedovanje o morebitni pritožbi zoper odpravo pripora včeraj odgovorili: »Na tožilstvu v zvezi z omenjeno zadevo potekajo intenzivne aktivnosti, o katerih zaradi interesa postopka javnosti trenutno ne moremo obveščati. O vseh nadaljnjih odločitvah in korakih tožilstva bomo javnost obvestili takoj, ko bo mogoče.« Ministrstvo za pravosodje pa je v okviru svojih pristojnosti že zaprosilo državno tožilstvo za poročilo o stanju zadeve; ministrica pa je še izrecno opomnila, da petkova odločitev novomeškega sodišča ne pomeni tudi presoje o krivdi: »Gre za procesno odločitev, povezano s potekom preiskave, razpoložljivimi dokazi in zakonskimi merili za pripor.«

    Odprto pismo iniciative

    Oba ministra ter policija so v zadnjih dneh poudarjali, da razumejo zaskrbljenost in dvome, ki so se razširili po odpravi pripora osumljencu. »Vsekakor razumem odzive javnosti, še posebej državljank in državljanov iz jugovzhodnega dela Slovenije, saj gre za veliko tragedijo, v kateri je življenje izgubil mlad moški,« je povedal Zlobko, a praktično v isti sapi dodal, da je »nedopustno, da bi zaradi te odločitve kakorkoli in kdorkoli začel z različnimi ravnanji, ki bi bile uperjene v smeri ustvarjanja novih obračunavanj, še posebej političnih«.

    Bodo shod za Šutarjevo pravico ponovili v Ljubljani? FOTO: Črt Piksi
    Bodo shod za Šutarjevo pravico ponovili v Ljubljani? FOTO: Črt Piksi

    Z novomeške občine so že v petek izrazili zgroženost »nad neučinkovitim delovanjem organov«. »Ne želimo, da bi ta primer postal še en v nizu primerov, kjer celotna veriga organov pregona in sodstva ne zagotovi pravičnosti.« Objavili so tudi pričakovanja občine o temeljitem in učinkovitem delu organov pregona ter sodstva, da primer zaključijo, »da ne bodo državljani ponovno izpostavljeni dejstvu, da zaradi slabe zakonodaje ali (in) neučinkovitega delovanja državnih organov storilci kaznivih dejanj ostajajo nekaznovani«.

    Tudi če bi postopke snemali, ti posnetki ne veljajo na sodišču kot dokaz.

    Branko Zlobko

    Prav novomeška občina oziroma župan Gregor Macedoni sta se v zadnjih dneh neprostovoljno znašla med državo na eni strani in Ljudsko iniciativo Dolenjske (LID) na drugi. Slednja je prejšnji teden objavila odprto pismo z izhodišči in predlaganimi rešitvami za spremembo socialne pomoči v Sloveniji oziroma socialno aktivacijo prejemnikov v jugovzhodnih krajih z romskim prebivalstvom. Predstavnik LID Silvo Mesojedec je namreč pozval novomeškega župana na protest v prestolnici. »Če on ne bo pristopil k temu, se bo po vsej verjetnosti organizirala javnost,« je dodal Mesojedec. Minister Zlobko, nasprotno, poziva k pomiritvi strasti in poudarja: »Zadeva ni ustavljena in se nadaljuje.« Napovedan je bil tudi pogovor s svojci pokojnega Šutarja in županom Macedonijem.

    Poročilo o sodni obdukciji

    Čustva ljudi so znova razgreta zaradi odprave pripora osumljencu za smrt Aleša Šutarja. FOTO: Blaž Samec
    Čustva ljudi so znova razgreta zaradi odprave pripora osumljencu za smrt Aleša Šutarja. FOTO: Blaž Samec

    Generalni direktor policije Damjan Petrič je v soboto popoldne javnosti sporočil nadaljnje ukrepe policije: »Zaradi občutka negotovosti, ki ga je pri ljudeh povzročila odločitev o izpustitvi osebe, policija na območju Novega mesta in širše zagotavlja okrepljeno prisotnost in preventivne aktivnosti, usmerjene v varovanje javnega reda in varnosti.« Prav tako v okviru kazenskega postopka preverjajo vsa dejstva in morebitne nove dokaze. Preiskovalci, pa tudi javnost, sedaj čakajo na poročilo o sodni obdukciji pokojnega Šutarja; zaradi razjasnitve vseh okoliščin so bile potrebne dodatne preiskave na inštitutu za sodno medicino, ki po naših trenutnih informacijah še vedno niso dokončane.

    Ne spreglejte
    Več iz teme

    Komentarji

