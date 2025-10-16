Enoletni deklici uspešno vgradili dolgotrajno mehansko podporo srca

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so prvič uspešno izvedli implantacijo dolgotrajne dvoprekatne mehanske podpore srca (BiVAD) tipa berlin heart excor pri otroku, težkem manj kot deset kilogramov. Zdravniki so postavili pomemben mejnik v slovenski medicini, saj omogoča dolgoročno mehansko podporo tudi najmlajšim bolnikom s hudim srčnim popuščanjem kot premostitev do presaditve srca.

Štiri dni po posegu so enoletni deklici presadili tudi srce, po posegu deklica dobro okreva doma.

Implantacijo sta vodila prim. Janez Vodiškar, vodja Centra za zdravljenje bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami, in doc. dr. Ivan Kneževič, strokovni direktor Kirurške klinike in vodja Centra za transplantacijsko dejavnost, skupaj z multidisciplinarno ekipo kardiokirurgov, kardiologov, anesteziologov, perfuzionistov, inštrumentark in intenzivistov. Pomembno vlogo po posegu je imelo tudi osebje Enote za intenzivno terapijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Zaradi urgentnosti posega so morali zagotoviti hitro usposabljanje medicinske ekipe, ki ga je tokrat izjemoma izvedla ekipa Berlin Heart neposredno v UKC Ljubljana.

Starša deklice Urška Benčič in Sandi Pahor. FOTO: UKC Ljubljana

Berlin heart excor je trenutno edini sistem mehanske cirkulatorne podpore, zasnovan tudi za zdravljenje otrok vseh starosti, vključno z dojenčki. Naprava deluje kot zunajtelesna črpalka, ki mehansko nadomešča delovanje srčnih prekatov in omogoča premostitev do presaditve srca ali okrevanja.

»Gre za prelomni trenutek v zdravljenju otrok s hudimi oblikami srčnega popuščanja v Sloveniji,« je poudaril prim. Vodiškar. Doc. dr. Kneževič je dodal, da naprava »odpira nove terapevtske možnosti in prinaša upanje družinam z najtežjimi srčnimi obolenji v otroški dobi«.

Starša deklice sta se ob uspehu zahvalila celotni ekipi UKC Ljubljana za strokovnost in predanost pri zdravljenju njune hčerke.