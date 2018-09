»Enotni plačni sistem nima boljše alternative. Ima pa velike anomalije«

Zakaj so vsi člani pogajalske skupine za pogajanja z javnim sektorjem novi – stari niso želeli sodelovati ali ste se tako odločili vi?

Njihova imena skrivate. Zakaj?

»V pogajanjih vedno velja pravilo, da nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno.«

Skupino bo najverjetneje vodil Vojmir Urlep, ki ima po premierovih besedah veliko izkušenj s pogajanji. Je torej on izbral pogajalce?

Vlada ne bo imela običajnih sto dni miru. Presenečenje?

Kakšno je neskladje med zahtevami sindikatov in realno-finančno mogočim?

Dokler se ne začno pogajanja, ne vemo, pravi minister, kakšne so trenutne zahteve sindikatov in kakšen je razkorak med njihovimi zahtevami in realno mogočim. Foto Uroš Hočevar

Se boste začeli pogajati tam, kjer so se predhodniki nehali, ali boste pogajanja začeli na novo?

Ali podpirate ideje o izločitvi posameznih skupin iz javnega sektorja ali menite, da je bolje, da ostane enoten?

V četrtek bo vlada imenovala še vaše državne sekretarje. Zakaj skrivate tudi ta imena?

Menim, da je za potek pogajanj bolje, če z vladne strani stopi vanje nova ekipa, neobremenjena z dosedanjimi pogajanji, saj se bo lažje objektivno odločala na podlagi dejstev. Prejšnja pogajalska skupina ni dosegla rezultata, ki bi pripeljal do podpisa sporazuma s sindikati, zato je prav, da dobi priložnost nova ekipa.Ne skrivamo članov pogajalske ekipe, je pa prav, da se na začetek pogajanj pripravi v miru. Zanimanje javnosti je veliko, prav tako je zelo velik interes sindikatov, kar bi z objavo imen članov ekipe pred pogajanji pomenilo permanentni pritisk, da se pogajanja prenesejo pred oči javnosti, še preden bi se začela.Vlada deluje kot ekipa, tako da se tudi o pogajalcih, ki bodo vodili tako pomemben dialog, kot je dialog s sindikati javnega sektorja, usklajuje kot ekipa. Vlada bo ne nazadnje ekipi dala mandat za dogovor s sindikati. Možno je, da bo pogajalsko ekipo vodil Vojmir Urlep, ni pa še odločeno. V širši ekipi, ki bo podpora pogajalski, pa bodo vsekakor kompetentni ljudje iz posameznih resorjev.Sto dni miru vlada niti ni pričakovala, saj je na številnih področjih treba začeti delati takoj. Pri problemu plač v javnem sektorju pa so sindikati že ob prekinitvi pogajanj spomladi napovedali, da bodo od nove vlade prvi dan zahtevali nadaljevanje pogajanj. Novo vlado so res že prvi dan spomnili na to – in tako je tudi prav. Vsi skupaj se moramo zavedati resnosti problema.Ta hip je o neskladju, če to obstaja, še prezgodaj govoriti. Na vladni strani so potrebni izračuni, ki bodo javnofinančno vzdržni in znotraj okvirov fiskalnega pravila. Dokler se ne začno pogajanja, pa tudi ne vemo, kakšne so trenutne zahteve sindikatov.V pogajanjih vedno velja pravilo, da nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno. Najprej je treba videti, kaj je bilo doslej izpogajano, vendar ne tudi zaključeno. Menim, da je treba iti v pogajalski proces neobremenjeno z jasnim ciljem, da moramo doseči dogovor. Ta bo vselej kompromis, običajno pa je pri njem tako, da sta obe strani malce nezadovoljni.Mislim, da trenutno enotni plačni sistem nima kakšne boljše alternative, če hočemo financiranje javnega sektorja obdržati v vzdržnih javnofinančnih okvirih. Pred uvedbo sistema smo imeli na tem področju zelo neurejeno situacijo, ki je pomenila skokovito rast plač javnem sektorju, precej višjo od rasti plač v zasebnem sektorju. Sistem je to ustavil, zdaj je slika drugačna, res pa je, da je znotraj veliko anomalij in neskladij, in to je treba popraviti.Na prvi seji vlada državnih sekretarjev za ministrstvo za javno upravo še ni potrjevala, saj sem se kot kandidat za ministra zadnji in nekoliko pozneje vključil v ta proces in državnih sekretarjev v tako kratkem času nisem mogel predlagati. Do prihodnje seje vlade bo tudi to urejeno in ustrezno usklajeno, da bo ministrstvo delovalo s popolno in strokovno usposobljeno ekipo.