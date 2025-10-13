Enotnost zveze Nato je na čedalje hujši preizkušnji

V nadaljevanju preberite:

Na zasedanju parlamentarne skupščine zveze Nato v Ljubljani bo udeležence nagovoril generalni sekretar Nata Mark Rutte, ki se bo sestal tudi s premierom Robertom Golobom in predsednico Natašo Pirc Musar. Izpostavljamo dva od številnih zanimivih govorcev, ki so v Ljubljani nastopili konec tedna.

Britanski poznavalec razmer v Rusiji Keir Giles, predavatelj na britanskih vojaških akademijah in avtor Natovega priročnika za obrambo proti ruski informacijski vojni, opozarja, da so ZDA največji izziv enotnosti zveze in da ruski propagandisti proslavljajo, ko spremljajo, kaj ZDA poskušajo narediti z Natom.

Ukrajinska diplomatka Julija Osmolovska, direktorica mislišča Globsec v Kijevu, pa je pojasnila, kako je ukrajinska obrambna industrija ne le pomemben dejavnik odvračanja, ampak je tudi motor gospodarstva te države v vojni, njene prozvodne zmogljivosti pa tako močno presegajo ukrajinske potrebe, da bi zlahka postale pomembno gonilo evropske obrambne industrije. Zakak Osmolovska zavrača vlogo žrtve in kje vidi priložnost za slovenska podjetja?