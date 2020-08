Čakš Jager: »Karantena je tisti ukrep, ki nas rešuje«

Včeraj so ob 1439 opravljenih testih odkrili 36 novih okužb s koronavirusom. V bolnišnični oskrbi je dvajset oseb, iz bolnišnice je bil odpuščena ena oseba, za covidom-19 ni umrl nihče, je vlada aktualne podatke objavila na svojem twitter profilu.Na današnji novinarski konferenci bosta vladni govorecin namestnica Centra za nalezljive bolezni v NIJZpredstavila aktualno epidemiološko stanje pri nas in v sosednjih regijah. Prikazali bodo celovito primerjavo Slovenije s pokrajinami na Madžarskem, v Avstriji in Italiji, je v torek napovedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.Trenutna pojavnost okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pri nas, z upoštevanjem zadnjih številk, sicer znaša 20,17, kar po Kacinovih besedah pomeni, da smo »na sredini rumenega območja«. Zlasti zaradi začetka šolskega leta pa si vlada prizadeva pojavnost okužb do prihodnjega torka še »občutno znižati«.Na Hrvaškem pa je po ocenah NIJZ pojavnost okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh presegla 65 in še vedno raste.