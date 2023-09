EPK med razrešitvijo direktorja in premalo denarja

Samo Turel, župan mestne občine Nova Gorica, je nezadovoljen s pripravami na projekt Evropska prestolnica kulture (EPK) 2025, pri katerem Nova Gorica sodeluje s sosednjo Gorico. Napovedal je novo vodstvo zavoda GO! 2025, ki bdi nad projektom. Direktor zavoda Gorazd Božič poudarja, da gre za politično čistko. V zvezi z izvedbo projekta pa pravi, da jim primanjkuje 6,5 milijona evrov, brez katerih bodo morali skrčiti program za 30 odstotkov.

Potem ko je novogoriški mestni svet na pobudo stranke Gibanje Svoboda minuli teden izglasoval sklep, da direktor zavoda GO! 2025 malomarno opravlja svoje delo, je župan, ki prav tako pripada omenjeni stranki, napovedal postopek Božičeve razrešitve. »Glavna očitka sta dva: nezadostno črpanje sredstev in s tem zaustavljanje aktivnosti projekta ter izjemno slaba promocija in zaznavanje projekta EPK tako v lokalnem kot čezmejnem in širšem prostoru,« pojasnjuje župan Samo Turel. Kot zagotavlja, že ima človeka, ki bo Božiča nadomestil kot vršilec dolžnosti, nato pa bodo objavili razpis za novega direktorja.

Kaj pravi Gorazd Božič? Zakaj pri projektu EPK po novem primanjkuje 6,5 milijona evrov? Kateri so glavni dogodki in infrastrukturni načrti za leto 2025?