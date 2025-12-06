EPK ni ciljna, temveč startna črta

V nadaljevanju preberite:

Nova Gorica in Gorica sta sinoči s sklepno slovesnostjo sklenili enoletni projekt Evropske prestolnice kulture (EPK) in na Trgu Evrope naziv skupaj z nemškim Chemnitzem uradno predali slovaškemu Trenčinu in finskemu Ouluju, ki ga bosta nosila prihodnje leto. Prireditev se je končala z Brezmejno zabavo z mednarodno zasedbo didžejev iz Slovenije, Italije in Nemčije. Statistika števila dogodkov in obiskovalcev se zdi zelo solidna. V Goricah na obeh straneh meje so v sklopu uradnega programa izvedli 870 dogodkov, kar je dvakrat več od prvotnega načrta. Njihovo število se podvoji, če upoštevamo še spremljevalne prireditve, kamor sodi 120 ljubiteljskih in 400 komercialnih kulturnih dogodkov v sklopu GO! 2025.