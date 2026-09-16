Erjavec: Najprej bom predvsem poslušal, potem določil prioritete

Slovenija potrebuje jasno vizijo sodobnega UKC Ljubljana, je na predstavitvi za javnost, ki je trajala manj kot tri minute, povedal Tomaž Erjavec, ki bo največjo slovensko bolnišnico vodil kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja vsaj 14 dni, ko bo končan razpis za generalnega direktorja, na katerega se lahko kandidati prijavijo do 29. septembra.

Ali se bo za to mesto potegoval tudi Tomaž Erjavec, ni znano, saj na novinarka vprašanja ni želel odgovarjati. »Želim si UKC Ljubljana, kjer imajo zaposleni dobre pogoje za delo, pacienti kakovostno in dostopno obravnavo, organizacija pa deluje učinkovito, odgovorno in dolgoročno vzdržno,« je dejal. »UKC Ljubljana ima ogromno znanja in predanih ljudi. Moja naloga je, da skupaj ustvarimo okolje, v katerem bo ta potencial lahko prišel še bolj do izraza.«