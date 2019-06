Ermenčeva se je opravičila za odsotnost, pričakujejo jo v prihodnjih dneh

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na današnji seji pričakovala načelnico Generalštaba Slovenske vojske Alenko Ermenc. Vendar se je Ermenčeva opravičila za svojo odsotnost zaradi bilateralnega srečanja z madžarskim načelnikom generalštaba. Pogovor z njo bo komisija poskušala opraviti v prihodnjih dneh.Predsednik Knovsaje v izjavi za medije po seji pojasnil, da so Ermenčevo povabili, da bi komisiji pomagala razjasniti okoliščine dela obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo pri pogovorih s pripadniki Slovenske vojske na poveljstvu sil.Knovs je po Toninovih besedah namreč v tem primeru ugotovil nezakonito uporabo OVS, ki je uporabil policijska pooblastila. »Ker pred tem pogovorom ni bila vložena kazenska ovadba, tega ne bi smel početi,« je pojasnil.Načelnico so na pogovor povabili v petek, njeno opravičilo pa je v DZ prispelo v ponedeljek pozno popoldne. Knovs je zaradi postopkov v DZ njeno pisno opravičilo prejel danes okoli pol devete ure. V njem je načelnica zapisala, da se seje ne more udeležiti zaradi bilateralnega srečanja z madžarskim načelnikom generalštaba, je povedal Tonin.Komisija je zato po njegovih besedah sklenila, da ji ponudi dva alternativna datuma. Ena možnost je v sredo, druga pa v četrtek. Za ta dva dneva komisija sicer načrtuje tudi pogovore z operativci OVS, ki so na poveljstvu sil zasliševali Škerbinca in v zvezi z njim tudi druge pripadnike Slovenske vojske, ter z direktorjem OVS