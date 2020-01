FOTO:Kako realna je nova koalicija

Ljubljana – Predsednik države Borut Pahor bo predvidoma danes opravil prve neformalne pogovore po odstopu predsednika vlade. To sicer še ne bo uradni začetek pogovorov s predstavniki poslanskih skupin, ampak je pričakovati srečanje s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom o tem, kakšni bodo postopki po odstopu Marjana Šarca, morda se bo pri Pahorju oglasil tudi on.Prvi predvideni pogovori še nimajo formalnega statusa v proceduri, ki se bo dejansko začela po tem, ko se bo državni zbor še uradno seznanil z odstopom premiera. To se bo zgodilo danes. Po tem pa bo predsednik Pahor postal »gospodar« postopka in skladno z ...