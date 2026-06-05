Kaj še pomenijo diplomske naloge, če jih napiše jezikovni model?

Še pred leti je bilo glavno vprašanje zaključnih nalog plagiatorstvo in citiranje virov. Danes pa je uporaba generativne umetne inteligence in jezikovnih modelov. Če lahko danes seminarske in diplomske naloge napišejo jezikovni modeli, gotove te danes ne odigrajo tiste vloge, ki so jo nekoč, je v novi epizodi podkasta Na robu povedal Ernest Ženko, profesor kulturne filozofije in vodja Centra za odgovorno umetno inteligenco.

»Te naloge so neke vrste cehovski izpit, način, da dokažemo, da smo na svojem področju kompetentni in da lahko delamo in raziskujemo na njem, to področje poznamo dovolj, kar pomeni, da moramo iti skozi določene procese, ki jih moramo opraviti sami in se nečesa naučiti. Če skozi te procese ne gremo sami in ne dobimo kompetenc, potem je seveda vloga diplomske ali kakršnekoli druge naloge ali izdelka zelo vprašljiva.« Meni, da si tisti, ki je do diplome prišel s temi orodji, diplome ne zasluži.

Poleg tega, da bi se večina mladih, če mora napisati seminarsko nalogo, v 95 do 99 odstotkih primerov odločila pri tem pomagati z jezikovnim modelom, pa se postavlja tudi vprašanje: kdo te naloge sploh še bere?

Podajanje žogice

Ženko, ki pravi, da sam naloge še bere, pritrjuje, da mnogi profesorji, učitelji nalog ne berejo več. »Ker je šibke točke besedila mogoče poiskati v besedilu s pomočjo orodij, si podajamo žogico: na eni strani namesto študenta intelektualno delo opravi stroj, jezikovni mode, na drugi pa intelektualno delo 'pregledovanja', prebiranja spet opravi stroj. Zato je na tem mestu pomembno vprašanje: je smiselno stvariti delati na način, kot smo jih delali doslej?

Trenutno namreč popolnoma zanesljivega orodja, ki bi jasno pokazal, ali je besedilo nastalo le človeško ali tudi z generativno umetno inteligenco, ni.

Pomembne so torej spremembe; ko pride do izobraževanja in načinov ocenjevanja. Pri vsem tem pa je še posebej relevantno vprašanje, kaj je cilj izobraževanja samega: ocene ali znanje? »Če omenim Guthartov zakon, ki pravi, da če neko merilo postane cilj, potem ni več dobro merilo; če so zdaj merilo ocene in če so ocene cilj, potem je znanje nekaj, kar je nepomembno. Izobraževanje je zdaj del širšega družbenega konteksta, kjer se zdi, da ne zasledujemo več pravih ciljev. Podobno je v raziskovanju. Pomembne so le točke, ocenjevanje, matura. Znanje pa nima več vloge, kot bi jo moralo imeti. Ljudje smo po naravi leni, zato uporabljamo bližnjice oz. učinkovit način, kako bomo prišli do cilja – ki pa v resnici ni pravi cilj«.

Dejstvo je, da namreč ljudje vse več intelktualnega dela prepuščamo stroju – gre za kognitivno razbremenjevanje. Koncentracija se manjša, sposobnost branja, razumevanja in pisanja je vse slabša, kar sogovornik opazi tudi pri študentih, mladih, ki večkrat sploh ne berejo več.

»Delamo s povzetki. Redkokdo še bere. In tudi zato so vse večje težave z uporabo jezika. Tudi pri strukturiranih besedilih se pokaže, da če besedilo oblikujejo, je jezik slovenski, struktura pa je angleška. Večkrat niti ne znajo najti slovensko ustreznico besede in povedo, da 'saj ne vem, kako se temu reče v slovenščini'.«

Ernest Ženko poudarja, da si sami ne želijo prepovedati tovrstna orodja, temveč opozoriti na odgovorno uporabo in na to, kako spremeniti sistem; na ravni univerz, izobraževanja profesorjev, študentov, da se počasi uvedejo spremembe, ki bodo sledile tehnološkim spremembam.

»To skušamo rešiti s tem, da vpeljemo ocenjevalno pismenost, kar pomeni, da razvijemo način, kako ocenjevati delo, ki je nastalo z dvema inteligencama; kako spremljati procese, v kateri je generativna UI prisotna. Želimo si nadzirane rabe.«

Ali bomo v prihodnje sploh še brali in pisali? Zakaj ljudje bolj kot svoji inteligenci zaupajo stroju? Postajamo kot družba zaradi teh orodij vse bolj neumni? Zakaj se nič ne govori o okoljskem vidiku, ogromnih količinah energije in vode, ki se porablja za podatkovne centre? In kdo so nevidni sodobni sužnji, ki v teh centrih delajo?

Tudi o tem prisluhnite v novi epizodi podkasta Na robu.