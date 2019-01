Ernesta Petriča ne bo na listi SLS

Ljubljana – Še v petek je predsednik SLS Marjan Podobnik v intervjuju za Delo izrazil iskreno veselje, da bo nekdanji ustavni sodnik Ernest Petrič eno ključnih imen na njihovi listi za volitve v evropski parlament, danes pa se je pokazalo, da je bilo veselje preuranjeno, saj se je Petrič odločil, da vabilo zavrne.Podobnik je v intervjuju, ki je bil objavljen v soboto, povedal, da se s Petričem zelo resno pogovarjajo, kar je potrdil tudi 82-letni svetovalec v kabinetu predsednika republike, vendar se je po tehtanju razlogov za in proti, zlasti kar zadeva zdravje, leta in obremenitve, odločil, da se ne bo potegoval za mesto v evropskem parlamentu.Predsednik SLS je glede strankarske liste za evropske volitve pojasnil, da so dovolj samokritični, da se zavedajo, da potrebujejo poleg lastnih in partnerskih imen še kakšno močno osebnost, ki spada v širši krog, ki ga pokriva prenovljena SLS. Vsak od kandidatov pa naj bi prinesel zajeten del samostojnih glasov.Izvršilni odbor stranke se bo danes sestal, med drugim se bodo pogovarjali glede sestave liste. Poleg strank NLS Franca Kanglerja in Zelenih Andreja Čuša, ki bosta imeli vsaj enega kandidata na njej, se o sodelovanju pogovarjajo tudi z Dobro državo Bojana Dobovška.