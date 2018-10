Erotična masaža z dvomljivimi soglasji

Soglasje leto dni pred registracijo podjetja

Lastnik salona trdi, da ne počne nič nezakonitega.

Tarča inšpekcij

Masažni salon za Bežigradom ima v ponudbi senzualne ali erotične masaže. Pa gre dejavnost tudi čez meje zakonitosti? Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Povabilo na masažo

Ljubljana – Masažni salon za Bežigradom ima v ponudbi senzualne ali erotične masaže, a nekateri opozarjajo, da naj bi šla tamkajšnja dejavnost tudi čez meje zakonitosti. Prostor, v katerem ponujajo sprostitvene kure, je v lasti podjetja, katerega enoodstotni lastnik in prokurist je nekdanji prodekan medicinske fakultete, v masažnem poslu pa je glavni njegov brat. Ta trdi, da ima za opravljanje dejavnosti vsa soglasja, toda naše poizvedovanje kaže drugače.V SPL, ki stavbo upravlja, so pojasnili, da so od, lastnika dejavnosti, zahtevali izročitev soglasij etažnih lastnikov, vendar »z njimi ne razpolagajo, jih niso zbirali in jih ne hranijo«. O začetku opravljanja dejavnosti niso bili obveščeni, čeprav bi po stanovanjskem zakonu morali biti. Maja letos so s tem seznanili stanovanjsko inšpekcijo, ki pa za obravnavo pobude ni pristojna. Stanovanjski inšpektor namreč lahko ukrepa samo, če se dejavnost opravlja le v delu stanovanja. V tem primeru se uporablja celotno stanovanje, pri čemer sta etažni lastnik Alex, d. o. o., ki je v večinski lasti Aleša Kopača, in najemnik Kismet, Aleš Kopač, s. p., v poslovnem razmerju, ki ga stanovanjski zakon ne ureja. »Ima pa podlago za ukrepanje gradbena inšpekcija. Ta bo pobudo obravnavala, ko bo prišla na vrsto,« pravijo na ministrstvu za okolje in prostor.Samostojni podjetnik Aleš Kopač je pojasnil, da je v večstanovanjski hiši za Bežigradom osemnajst let opravljal pisarniško dejavnost, ob kar se ni nihče obregnil. Težave so se menda začele, ko je pred tremi leti poslovni ponudbi poleg klasičnih masaž dodal še senzualne: »V tržnem prostoru prodajam tisto, po čemer je povpraševanje.« Razširitev dejavnosti oziroma nov poslovni koncept je po njegovih besedah zmotil nekatere sosede, ki so resnično v navzkrižju z zakonom.Med pogovorom ni dovolil snemanja in fotografiranja. Na vpogled nam je dal podpise, s katerimi so se etažni lastniki strinjali, da v hiši opravlja dejavnost za nego telesa. V to se med drugim uvrščajo masaže, a verjetno nihče od sosedov ni predvidel, da bodo te tudi erotične. Po Kopačevem zatrjevanju sosedje leto dni sploh niso vedeli za novost v ponudbi. »In zdaj je masažna dejavnost, ki životari, postala problem, s katerim se ukvarjate novinarji, medtem ko drugje odtekajo milijoni.«Sodeč po dokumentu, ki nam ga je pokazal, sta podjetje Alex in samostojni podjetnik Aleš Kopač – prek tega se izvajajo masaže, oglas za delo maserke pa je pred časom objavil tudi Alex – 11. februarja 2014 pridobila soglasje 13 etažnih lastnikov (podpisala se nista le dva) za opravljanje dejavnosti za nego telesa. Pri tem je zanimivo, da je bil espe, za katerega je pridobil soglasje, registriran šele leto pozneje, zato je nenavadno, da se je znašel na papirju s podpisi etažnih lastnikov. Kopač je neskladje pojasnil z besedami, da ob zbiranju soglasij še ni vedel, kako se bo dejavnost imenovala. Dejal je tudi, da je upravnik s soglasji seznanjen, češ da je bila pri zbiranju navzoča zastopnica SPL.»Senzualne masaže potekajo v pritličju. Imamo svoj vhod. Od začetka delovanja nismo imeli nobenega incidenta.« Nosilec dejavnosti za nego telesa je Aleš Kopač, ki ima s podjetjem Alex sklenjeno pogodbo o najemu dela prostora za opravljanje gospodarske dejavnosti, je še pojasnil sogovornik.Prokurist in enoodstotni lastnik podjetja Alex je prof. dr. Igor Kopač, nekdanji prodekan ljubljanske medicinske fakultete. Aleš Kopač je zatrdil, da njegov brat s poslovanjem masažnega salona nima nič. Profesor na katedri za stomatološko protetiko se na prošnjo za pojasnilo ni odzval.Vrnimo se k jedru težav: soglasjem. So ta, ki jih predstavlja Kopač, ustrezna ali ne?Če bi opravljal mirno dejavnost le v delu stanovanja, bi zadostovalo soglasje solastnikov, katerih skupni solastniški delež predstavlja več kot 75 odstotkov. Glede na ugotovitev stanovanjske inšpekcije, da za dejavnost uporablja celo stanovanje, bi moral spremeniti namembnost v poslovni prostor oziroma prostor, v katerem se bo opravljala storitvena dejavnost. Za to pa bi moral dobiti gradbeno dovoljenje in soglasje vseh etažnih lastnikov. Poleg tega naj bi bila dejavnost, ki jo opravlja, v neskladju s pogodbo o medsebojnih razmerjih v hiši, s katero so stanovalci dovolili mirno pisarniško dejavnost.Na potezi je torej gradbena inšpekcija, saj stanovanjska ni pristojna. Ta je primer odstopila tudi tržnemu inšpektoratu in finančni upravi. Na Fursu na vprašanja o posameznih davčnih zavezancih ne odgovarjajo, na tržnem inšpektoratu pa inšpekcijskega postopka zoper podjetje Alex in samostojno podjetje Kismet, Aleš Kopač, niso uvedli, preverili so zgolj ustreznost registracije za opravljanje masaž.Inšpektorat za delo je samostojnemu podjetniku Kopaču zaradi nepravilnosti pri določanju letnega dopusta pred časom izdal upravno odločbo in izrekel opozorilo. Zdravstveni inšpektorji so njegov salon leta 2016 obiskali dvakrat. Ugotovili niso nobenih neskladij s pravilnikom o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih. Naj dodamo, da je podjetje Alex med letoma 2002 in 2014 z zdravstvenim inšpektoratom ustvarilo dobrih 21 tisoč evrov prometa, in sicer z dobavo torb za inšpektorje.Aleš Kopač ostro zavrača povezovanje njihovih masaž s prostitucijo: »Omenjate samo erotične masaže in namigujete na prostitucijo, medtem ko nič ne govorite o naši celotni ponudbi, čeprav imamo z masažami konkretno zgodovino z vsemi certifikati. Vabil sem vas na masažo, da bi se na lastne oči prepričali o naših storitvah, pa niste pokazali interesa. Prav tako sem vabil na ogled naših masaž vse sosede, pa prav tisti, ki nasprotujejo moji mirni dejavnosti, niso prišli.«Na vprašanje, ali se maserke počutijo izkoriščane in ali se nad delom ne pritožujejo, je dejal, da nima besed, češ da ga »hočemo v medijih prikazati v najslabši luči. Kar je voda na mlin tistih, ki so naročili ta članek.«Pri tem ne kaže spregledati, da je Kopačev masažni salon na nekem portalu objavil seksi oglasno zgodbo stranke, ki nazorno opisuje intimne trenutke z maserko