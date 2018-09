Erotične skulpture v pristanišču

Španski slikar Antoni Miró je s svojimi umetniškimi izdelki, ki jih je razstavil na prostem in s katerimi opozarja na svojo umetniško razstavo, razburil lokalno prebivalstvo. Kovinske skulpture, ki zdaj krasijo pristanišče v Valencii, so namreč primeri klasične erotične ikonografije. Nad domnevno opolzkostjo figur, ki uprizarjajo spolne akte, je ogorčena predvsem skupina staršev, saj da taki prizori niso primerni za njihov naraščaj. A Miró se ne strinja: »Skulpture so navdihnile risbe, ki krasijo grško keramiko. Ta ni bila skrita, ampak so jo ljudje pred 2500 leti uporabljali v vsakdanjem življenju. Na nek način so bili naprednejši od nas.«



Umetnik je tudi prepričan, da »majhne otroke, ki ne vedo, kaj skulpture predstavljajo, vse skupaj sploh ne zanima. Tisti večji, ki jih to zanima, pa bodo takšne prizore videli bodisi tukaj ali pa kje drugje, ne glede na to, koliko se trudite, da bi jim to preprečili.«



Mirojeva umetnost je nekakšna mešanica pop kulture in družbenega protesta, pločevinaste skulpture, izdelane pred desetletjem, pa so del razstave, ki jo je 74-letni slikar in kipar odprl pred nekaj dnevi in je do zdaj največja samostojna predstavitev njegovih del. Liki, ki »kvarijo majhne otroke«, naj bi v pristanišču ostali do konca leta.