Evropsko sodišče je zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića

Iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so sporočili, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića zoper Republiko Slovenijo v zvezi z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije iz leta 2015. Ta je ugotovila, da Zoran Janković ni celovito sporočil svojega premoženjskega stanja oziroma sprememb v svojem premoženjskem stanju.

Evropsko sodišče je sklenilo, da je pritožba očitno neutemeljena, zato jo je razglasilo za nedopustno. Po ugotovitvah ESČP je bila sodna obravnava pritožnikove zadeve na domačih sodiščih zadostna in zato pritožniku ni bila odvzeta pravica do učinkovitega dostopa do sodišča v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Pri tem je ESČP upoštevalo poseben postopek pred KPK, procesna jamstva, ki so bila pritožniku zagotovljena v tem postopku, obseg ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije kot tudi obrazloženi sodbi, ki sta jih v okviru pritožnikovega uveljavljanja sodnega varstva izdali upravno in vrhovno sodišče.

S tem je postopek pred KPK prestal presojo tudi najvišje sodne instance na evropski ravni.