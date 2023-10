ESČP pritožbo Petra Gregorčiča in drugih razglasilo za nedopustno

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je zavrnilo pritožbo nekdanjega predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča in drugih pritožnikov na odpravo zadržanja dela novele zakona o RTV Slovenija. Zatrjevali so, da jim je s tem ustavno sodišče odvzelo pravico do poštenega sojenja in pravico do učinkovitega pravnega sredstva ter da sodišče ni z ničimer zavarovalo pravnega položaja pritožnikov.

Njihov mandat je z uveljavitvijo novele zakona o RTV Slovenija namreč prenehal, nato pa je z imenovanjem članov novega sveta zavoda in finančnega odbora sledilo konstituiranje povsem novih organov upravljanja in nadzora.

Kot je sporočil Gregorčič, je ESČP pritožbo razglasilo za nedopustno. »Glede odprave začasnega zadržanja je ugotovilo, da očitane zadeve ne kažejo na kršitev pravic in svoboščin, določenih v konvenciji ali njenih protokolih. Sicer pa, da nacionalna pravna sredstva še tako ali tako niso izčrpana, saj ustavno sodišče o pritožbi še vedno meritorno odloča,« je navedel. Ta odločitev ESČP je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.

»Noč je torej očitno še zelo mlada in vsaj dokler sodišča glede argumentov v ustavni pobudi po vsebini molčijo, se bo v Sloveniji še plesalo – po notah vladajoče politike in njenih interesnih skupin,« sta ob tem s parafraziranjem predsednika ustavnega sodišča Mateja Accetta sporočila Gregorčič in njegov zagovornik Matej Avbelj.

Accetto je namreč poleti, po odpravi zadržanja, ocenil, da je ta zadeva še zelo sveža. »Zadeva, ki je v hiši pol leta, po tej plati še ni stara. In tudi čez dve leti še ne bo med najstarejšimi,« je dejal.