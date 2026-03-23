Esih: Golob bi lahko pokazal svoj desni obraz

Politolog s FDV Marinko Banjac je ocenil, da sta se po burni predvolilni kampanji vzpostavila dva pola, volivci pa so po njegovem bodisi za Svobodo bodisi za SDS glasovali tudi zato, da druga stran ne bi zmagala.

Delov komentator Uroš Esih meni, da glede na ankete večjih presenečenj ni bilo, sestava parlamenta pa ostaja izrazito bipolarna, kar se je odražalo tudi v prvih izjavah predsednikov strank, ki so se uvrstile v parlament.

je že napovedal, da bo zahteval preverbo volilnega rezultata, je spomnil Delov komentator. Esih meni, da Janša s tem nadaljuje širjenje negotovosti in kaosa, ki ju je sejal v drugi polovici volilne kampanje. Tudi Banjac se strinja s to oceni in meni, da je to nevarno za demokratične procese kot take, ne bo pa bistveno vplivalo na rezultat volitev.

Janša z rezultatom ni zadovoljen, saj je napovedal, da bo šlo za referendum proti korupciji, in je celo sam priznal, da ni uspelo, je poudaril Esih. »Ta rezultat ga je razočaral,« je ocenil. Bremenijo ga tudi povezave z izraelskim paraobveščevalnim podjetjem Black Cube. Če se te povezave izkažejo za jasne in nedvoumne, bi to pomenilo poseg v slovenski pravni red, je opozoril Esih in spomnil, da je odvisno, kako bo afera preiskana, od tega, kateri pol bo sestavil vlado.

Banjac ocenjuje, da je Golob že pokazal, da hoče sestaviti močno koalicijo, saj je na tnalu tudi obstoj njegove stranke. Celo sam je napovedal, da ne bi dolgo sedel kot poslanec v poslanskih klopeh, vprašanje pa je, ali bi Svoboda lahko delovala kot močna opozicijska stranka do prihodnjih volitev, je izpostavil Banjac, ki meni, da je Golob skorajda primoran, da se obdrži na oblasti. Banjac meni, da bi lahko skupaj z nekaterimi desnimi strankami sestavil močno, prokapitalsko koalicijo.

Esih se strinja, da Golob nima izdelanih lastnih političnih pozicij in bi šel »malo levo, malo desno«. V prejšnji vladi je šel v levo zaradi sestave koalicije, ki jo je programsko zaznamovala stranka Levica. V prvem mandatu so okrepili ključne socialne sisteme v državi, v drugem mandatu pa bi lahko Golob z retoriko, ki je blizu NSi, pokazal svoj »desni obraz« in se približal željam gospodarstva, napoveduje Esih.