    Kako poteka gašenje požarov iz zraka z Air Tractorjem in kakšno enoto gradimo

    Zakaj ljudje sploh sprejmejo tako nevaren poklic? Poglejte si video demonstracijo gašenja iz zraka.
    Air Tractorji so mnogo več kot simbol. So odgovor na podnebje, ki postaja vse bolj nepredvidljivo, na požare, ki se širijo hitreje kot nekoč, in na državo, ki želi biti pri zaščiti ljudi manj odvisna od pomoči tujine. FOTO: Luka Maček
    Air Tractorji so mnogo več kot simbol. So odgovor na podnebje, ki postaja vse bolj nepredvidljivo, na požare, ki se širijo hitreje kot nekoč, in na državo, ki želi biti pri zaščiti ljudi manj odvisna od pomoči tujine. FOTO: Luka Maček
    Gregor Knafelc
    26. 5. 2026 | 11:00
    Pogovore smo snemali neposredno na letalski ploščadi med letali Air Tractor AT-802 Fire Boss, saj smo želeli ujeti avtentično okolje ljudi, ki ob požarih pogosto prvi prispejo nad ognjeno fronto. Zvok motorjev, veter na odprti ploščadi in pogled na letala v pripravljenosti ustvarjajo občutek, da ne gre zgolj za tehnično zgodbo o letalih, temveč za pripoved o nastajanju nove slovenske zmogljivosti, ki postaja zaradi podnebnih sprememb vse pomembnejša.

    V pogovoru smo odprli teme nevarnosti nizkega letenja nad požari, zajemanja vode z morja, rek in jezer, razvoja slovenske enote za gašenje iz zraka, usposabljanja pilotov ter prihodnosti zračne zaščite v Sloveniji. Gostje so zelo neposredno spregovorili tudi o tem, kako se zaradi podnebnih sprememb spreminja sama narava požarov in zakaj država danes potrebuje lasten, samostojen sistem zračnega gašenja.

    Ko se človek na Brniku postavi pod krilo Air Tractorja, hitro razume, da ne gleda več zgolj letala. Gleda stroj, ki je nastal za eno samo nalogo – leteti nizko, brutalno natančno in v razmerah, kjer med uspehom in nesrečo pogosto odloča nekaj sekund. Še bolj kot sama letala pa presenetijo ljudje okoli njih. Mirni glasovi. Natančni postopki. Rutina, ki v sebi skriva zavest, da lahko že majhna napaka pomeni katastrofo.

    Na ploščadi Letališča Jožeta Pučnika je mogoče začutiti, da Slovenija ne gradi zgolj nove letalske zmogljivosti, temveč celoten sistem zračne požarne zaščite. Sistem, ki ga država po katastrofalnem požaru na Krasu leta 2022 ni več mogla odlagati. V pogovoru s pilotom Sebastjanom Ramšakom, vodjo enote Mitjo Vidmarjem in vodjo zemeljske operative Igorjem Hrastnikom postane jasno, da so Air Tractorji mnogo več kot simbol. So odgovor na podnebje, ki postaja vse bolj nepredvidljivo, na požare, ki se širijo hitreje kot nekoč, in na državo, ki želi biti pri zaščiti ljudi manj odvisna od pomoči tujine.

    Letenje na robu rezerve

    »Ko sem se prvič usedel v to letalo, sem ugotovil, da je to čisto druga zver,« pripoveduje pilot Sebastjan Ramšak, nekdanji vojaški in pilot Adrie z desetletji izkušenj. Njegov opis ni pretiravanje. Air Tractor AT- 802F je eno največjih enomotornih turbopropelerskih letal na svetu, zasnovano posebej za gašenje iz zraka. Slovenska različica Fire Boss lahko v nekaj sekundah zajame približno 3000 litrov vode in nato leti neposredno proti požaru.

    Toda bistvo tega letenja ni moč motorja. Bistvo je ozka meja med zmogljivostjo in tveganjem. »Nad požari se leti do 30 metrov visoko, ker nad to višino nismo več učinkoviti. Letimo v zelo ozkem območju hitrosti. Prostora za napake praktično ni,« opozarja Ramšak.

    Prav nizko letenje je tisto, zaradi česar je gašenje iz zraka ena najbolj tveganih oblik civilnega letenja. Pilot mora v nekaj trenutkih oceniti teren, veter, dim, turbulence, električne vode, možnosti umika in obenem natančno odvreči vodo. Če se pri hitrosti okoli 100 vozlov zmoti le za nekaj sekund ali nekaj metrov, rezerve pogosto ni več.

    »Ko si enkrat na tisti mali višini in ugotoviš, da nekaj ni tako, kot si si predstavljal, ni več rezerve, da bi se rešil iz tega,« pravi Ramšak.

    Air Tractorji so mnogo več kot simbol. So odgovor na podnebje, ki postaja vse bolj nepredvidljivo, na požare, ki se širijo hitreje kot nekoč, in na državo, ki želi biti pri zaščiti ljudi manj odvisna od pomoči tujine. FOTO: Luka Maček
    Gašenje iz zraka – zakaj je odločilnih prvih 20 minut?

    Pri gozdnih požarih velja pravilo, da je prvih 20 do 30 minut pogosto ključnih za uspeh intervencije. Če se požar v tem času razširi prek začetnega območja, postane njegovo omejevanje bistveno zahtevnejše.
    Zračna sredstva imajo pri tem posebno vlogo:
    ● hitro dosežejo težko dostopen teren,
    ● hladijo robove požara,
    ● upočasnjujejo širjenje ognja,
    ● gasilcem na tleh omogočijo varnejši dostop.
    Voda iz zraka sama po sebi običajno ne pogasi celotnega požara. Namen zračnega gašenja je predvsem zmanjšanje intenzivnosti požara, da lahko nato delo dokončajo gasilske enote na tleh.
    Pri večjih požarih se v tujini uporabljajo tudi:
    ● penila (foam),
    ● retardanti,
    ● geli za zadrževanje vlage.
    Slovenski Air Tractorji za zdaj primarno uporabljajo vodo, po potrebi pa tudi penilo.

    Voda v osmih sekundah

    Eden najbolj fascinantnih trenutkov operacije je zajem vode. Javnost si pogosto predstavlja, da letalo pristane in vodo zajema podobno kot ladja. Resničnost je precej bolj brutalna in tehnično zahtevna.

    Pilot z veliko hitrostjo zdrsi po gladini vode, hidravlično odpre posebni cevi pod plovci, hidrodinamični tlak pa v nekaj sekundah napolni rezervoar.

    »Celoten proces polnjenja vode traja šest do sedem sekund, maksimalno osem sekund, pa je letalo polno,« opisuje Ramšak.

    V teh nekaj sekundah se masa letala poveča tudi za 60 ali 70 odstotkov. Kar je bilo trenutek prej okretno letalo, postane težka leteča cisterna.

    »Ko vzameš vodo, rabiš vsak razpoložljiv konjiček, da prideš ven iz vode,« pravi pilot.

    Prav zato so razmere na vodi odločilne. Air Tractorji sicer lahko zajemajo vodo na morju, a močna burja in visoki valovi hitro postanejo omejitev. Slovenija je zato razvila tudi alternativne scenarije, med drugim uporabo manjših letališč za hitro polnjenje z vodo.

    Enota, ki nastaja sproti

    Slovenska enota za podporo gašenja iz zraka je mlada. Air Tractorji so v Slovenijo prišli leta 2023, danes pa ekipa še vedno gradi postopke, kadre in taktike delovanja.

    »Mi gradimo dejansko cel sistem, ne samo letalski, ampak tudi gasilski,« poudarja Igor Hrastnik.

    To pomeni usklajevanje z lokalnimi gasilci, civilno zaščito, policijo, občinami in kontrolami zračnega prometa. Pomeni pa tudi gradnjo kulture sodelovanja med piloti in ekipami na tleh. Brez tega zračno gašenje ne deluje.

    Ko pride alarm prek številke 112, se vse začne odvijati skoraj avtomatsko. Zemeljski podporni tim pripravi letala, tehniki opravijo pregled, piloti prejmejo osnovne podatke o požaru, nato pa sledi vzlet.

    »Mi moramo maja ali junija priti pripravljeni. Zato je ogromno dela narejenega izven sezone,« pravi vodja enote Mitja Vidmar.

    V ozadju poteka tudi zahtevno šolanje pilotov. Kandidati morajo najprej opraviti usposabljanje za pristajanje na vodi, reševanje iz obrnjene kabine v vodi, nato pa sledi še specializirano šolanje za Air Tractorje in operativno gašenje. Minimalni prag je približno sto ur usposabljanja, pogosto pa precej več.

    Požari niso več samo poletni problem

    Če je bilo nekoč obdobje največje nevarnosti omejeno na vrhunec poletja, danes to ne velja več. Enota je letos prvo intervencijo opravila že marca pri Lučah v Zgornji Savinjski dolini.

    »Narava se spreminja, atmosfera se spreminja,« pravi Ramšak.

    Prav podnebne spremembe so eden ključnih razlogov, da evropske države množično vlagajo v zmogljivosti gašenja iz zraka. Po podatkih evropskega sistema Copernicus in programa rescEU so požari v južni Evropi vse pogostejši tudi spomladi in jeseni, sezona pa se podaljšuje.

    Air Tractor AT-802 Fire Boss – slovenski »leteči gasilec«

    Slovenija uporablja amfibijsko različico Air Tractor AT-802 Fire Boss, ki velja za eno najbolj učinkovitih manjših gasilskih letal na svetu.
    Osnovni podatki:

    ● moč: približno 1600 KM,
    ● proizvajalec: Air Tractor, ZDA,
    ● motor: Pratt & Whitney PT6 turboprop,
    ● kapaciteta vode: okoli 3000 litrov,
    ● največja hitrost: približno 350 km/h,
    ● zajem vode: 6–8 sekund,
    ● vzlet in pristanek: z letališča ali vodne gladine.
    Posebnost različice Fire Boss so plovci, ki omogočajo zajem vode neposredno z jezer ali morja. Letalo lahko v idealnih pogojih opravi več deset odmetov v eni sami intervenciji.
    Pilot Sebastjan Ramšak opozarja, da je letalo »narejeno samo za eno misijo«.
    Njegova največja prednost je hitra odzivnost, slabost pa dejstvo, da mora pilot leteti zelo nizko in v izredno zahtevnih razmerah.

    V Sloveniji zato razmišljajo dolgoročno. V načrtih so dodatna letala, simulatorji, lasten hangar, uporaba dronov in razvoj regionalnega centra usposabljanja.

    »Pomembno je, da ima Slovenija samostojno enoto in da nismo več tako odvisni od tujine,« poudarja Vidmar.

    Med nevarnostjo in tišino neba

    Morda najbolj presenetljiv del pogovorov pa ni tehnični. Je človeški.

    Ko Ramšak govori o prvi pravi intervenciji, prizna, da si njegova žena ni upala vprašati, ali je bil v zraku. Poslala mu je le sporočilo: »Kako je kaj vreme?«

    Tudi zato večina teh pilotov še vedno išče ravnotežje v drugačnem letenju – v jadralnih letalih, športnih letalih in tišini neba brez dima.

    »Jadralno letalo je osnova vsega. Takrat ugasnem telefon in samega sebe malo peljem pod oblake,« pravi Ramšak.

    In morda prav tam, v tej skoraj romantični navezanosti na letenje, tiči odgovor, zakaj ljudje sploh sprejmejo tako nevaren poklic. Ne zaradi adrenalina. Ne zaradi spektakla. Temveč zato, ker verjamejo, da je včasih prav nekaj ton vode, ki pade iz iz zraka tisto, kar loči med pogorelim hribom in rešeno vasjo.

    Demonstracija letenja, zajemanj vode in gašenja iz zraka.

