Estonci kupili Polzelo

Polzela je bila gigant

Modna blagovna znamka Polzela je bila prodana Sirekar Hulgi OÜ, mednarodnemu distributerju in trgovskemu podjetju, ki je eno najboljših dobaviteljev tekstilnih izdelkov blagovnih znamk visoke kakovosti v Evropi, so sporočili iz podjetja. Blagovna znamka se je prodajala iz stečaja Iz njihove spletne strani razberemo, da je bilo podjetje ustanovljeno leta 1999, deluje na Baltiku, Češkem, Slovaškem in tudi v Sloveniji. Družba se ukvarja z distribucijo ženskega spodnjega perila in hlačnih nogavic.Po osamosvojitvi se je število zaposlenih v Polezli postopoma zmanjševalo. Novembra 2014 je dobila milijon evrov državne pomoči, na začetku leta 2015 je slab milijon svojih terjatev v prisilni poravnavi konvertirala v kapital. Samo nekaj mesecev po tem je imela Polzela zaradi neplačanih prispevkov blokirane račune in konec leta je država družbi odobrila še 190.000 evrov pomoči.Takrat je Polzelo obiskal tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, skupaj so zagnali program nogavic iz konoplje. Niti dokapitalizacija v višini 2,1 milijona evrov konec poletja 2016, ko je SDH postala stoodstotna lastnica, ni pomagala, da ne bi tik pred božičem 2016 Polzela končala v stečaju.