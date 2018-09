Eta Cerkno čaka novega direktorja

Cerkno - Eta Cerkno bo po napovedih nemškega večinskega lastnika E.G.O. v naslednjih tednih zamenjala prvega moža družbe Egona Koflerja. Kot sporoča, novega predsednika uprave iščejo »vsaj v Sloveniji«, medtem pa v družbi še naprej poteka reorganizacija.



Egon Kofler Eto vodi od oktobra 2014, z njegovim prihodom pa se je začelo dolgotrajno in za delavce mučno obdobje prestrukturiranja podjetja z negotovostjo zaradi preobremenjenosti, selitve dela proizvodnje v Zagreb in koncentracijo proizvodnje na eni matični lokaciji. Ker je bil Kofler ves ta čas še izvršni direktor avstrijskega proizvodnega obrata Austria Elektrogeräte v skupini E.G.O., je imel pomoč v direktorskem kolegu Andreju Grahu. V skupini ocenjujejo, da ukrepi za povečanje učinkovitosti in produktivnosti, ki sta jih uvedla direktorja, delujejo, a da jih bo treba še naprej optimizirati in izvajati dolgoročno. »Smo na zelo dobri poti,« na izhodnih vratih zatrjuje Kofler.



Iz skupine sicer sporočajo, da bo v prehodnem obdobju administrativne naloge predsednika uprave v Cerknem prevzel vodilni mož hrvaške družbe znotraj E.G.O. Elektro komponente Domagoj Matasić, ki bo za nekaj časa po napovedih razpet med Hrvaško in Slovenijo. S tem je skupina bržkone tudi razkrila, da Grah ne bo predsednik uprave. »Skupina E.G.O. vzporedno s tem išče primernega kandidata za položaj predsednika uprave v podjetju Eta. Idealen kandidat ali kandidatka naj bi prihajal iz regije okoli Cerknega oziroma vsaj iz Slovenije. Iskanje trenutno podpira uveljavljena agencija za iskanje kadrov.



Ne glede na vse pretekle pretrese – poleg prej naštetega še težave pri dobavi ter visoki, nekonkurenčni proizvodni in upravni stroški – in nezadovoljstva delavcev, kar je skoraj povzročilo stavko v družbi, Eta posluje dobro. Predlani je pri dobrih 56 milijonih evrov ustvarila več kot sedem milijonov evrov dobička. Lanski poslovni izid sicer še ni javen, četudi ga je Eta po njenih zagotovilih Ajpesu poslala v začetku pomladi. Konec preteklega leta je vodstvo skupine na obisku v Cerknem mirilo, da Eta ostaja pomemben del E.G.O. in da to potrjujejo z 1,2 milijona evrov vredno naložbo v posodobitev livarne, dodatnimi 900.000 evrov v infrastrukturo ter projekte.



Eta Cerkno je v začetku julija praznovala 70. obletnico delovanja. Bila je ena prvih jugoslovanskih družb, ki so ji dovolili vstop tujega kapitala. Skupina je postala večinski lastnik po osamosvojitvi leta 1992, četrtinski lastnik pa je domača Certa Holding, po novem v lasti družbe Postojnska jama. Kot je nedavno poročal Dnevnik, bo Eta lastnikoma izplačala osem milijonov evrov kapitala.