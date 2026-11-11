Strokovnjak za kibernetsko varnost: Tveganje so lahko že novi sesalniki

Potem ko so bile pred kratkim v več državah Evropske unije trgovine s hrano tarče domnevnih kibernetskih napadov, ki so hladilnike in zamrzovalnike spremenili v grelnike in povzročili večmilijonsko škodo, strokovnjak za kibernetsko varnost ocenjuje, da bi se tovrstni napadi lahko zgodili tudi v Sloveniji. Vdori v hladilne sisteme so oktobra največ škode povzročili trgovskim verigam v Franciji, na začetku novembra pa so bili tarče napadov hladilni sistemi v Belgiji, na Švedskem, v Luksemburgu, Estoniji, na Finskem, Irskem in Nizozemskem. Pod napadi so klonili še zamrzovalniki za hrano v nekaterih ameriških vojaških bazah, napade pa naj bi jim omogočali predvsem neposodobljeni sistemi za nadzor hladilniških naprav. Strokovnjak za kibernetsko varnost in hekerske napade, ki se v mediji ne ...