EU krepi pravice potnikov pri potovanju z javnim prevozom

Svet EU in evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov.

Svet EU in evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v Evropski uniji, ki ju morata oba organa še potrditi. V Bruslju so prepričani, da bodo nova pravila pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza zlasti glede obveščanja potnikov o njihovih pravicah pred potovanjem in med njim, obravnavanja pritožb ter zagotavljanja učinkovitega uveljavljanja. »Pravice potnikov za vse oblike prevoza so smiselne le, če jih je mogoče učinkovito uveljavljati. Doseženi dogovor predstavlja še en pomemben korak k preglednejšemu, doslednejšemu in potnikom prijaznejšemu okviru v EU. Potnikom bo olajšal pridobivanje informacij, pomoči in povračil, do katerih so upravičeni, hkrati pa bo okrepil varstvo invalidov in oseb z ...