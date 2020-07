EU odpira zunanje meje za petnajst tretjih držav

Glavni poudarki: Regres pripada tudi vključenim v interventne ukrepe

Direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je v torek v kongresu opozoril, da se lahko število primerov okužb z novim koronavirusom v ZDA kaj hitro poveča s sedanjih 40.000 na dan na 100.000, če Američani ne bodo začeli resno slediti nasvetom zdravstvenih strokovnjakov.Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do torka zvečer s koronavirusom v ZDA okužilo več kot 2,6 milijona ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo več kot 126.000. Okužbe naraščajo v državah juga in zahoda ZDA, ki jim je bilo najhujše doslej prihranjeno in so pohitele z odpravo ukrepov proti širjenju virusa.S 1. julijem se izteka čas, do katerega je delodajalec dolžan zaposlenim izplačati regres za letni dopust za minulo leto. Kljub koronavirusni krizi letos ni nič drugače, saj interventni ukrepi niso z ničemer posegli v ureditev te pravice. Inšpektorat RS za delo zato med drugim izvaja tudi poostren nadzor nad izplačilom regresa.Kot so ob tej priložnosti pojasnili na inšpektoratu, zakon o delovnih razmerjih določa, da ima vsak delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pravico do regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Če je delavec upravičen le do sorazmernega dela letnega dopusta, ker ni zaposlen celo koledarsko leto, potem ima pravico le do sorazmernega dela regresa.Če je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, pa ima pravico do regresa, sorazmernega delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen če dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, očetovskem in starševskem dopustu - v teh primerih ima pravico do celotnega regresa.EU začne danes odpravljati pandemične omejitve na zunanji meji za petnajst tretjih držav, ki jih ocenjuje za epidemiološko varne. V skladu s sprejetim priporočilom naj bi članice unije danes začele odpravljati omejitve na zunanji meji za prebivalce Alžirije, Avstralije, Kanade, Gruzije, Japonske, Črne gore, Maroka, Nove Zelandije, Ruande, Srbije, Južne Koreje, Tajske, Tunizije in Urugvaja.Pod pogojem, da bo ukrepala vzajemno, je na seznamu tudi Kitajska. Na seznamu, ki ga bodo osvežili vsaka dva tedna, za zdaj ni ZDA.EU je odločitev sprejela ob upoštevanju epidemioloških razmer in omejevalnih ukrepov v teh državah ter drugih gospodarskih in socialnih vidikov. Ključno epidemiološko merilo je, da mora biti število novih okužb na 100.000 prebivalcev v minulih 14 dneh blizu ali pod povprečjem EU. Referenca je 15. junij, ko je bilo povprečje 16 novih okužb na 100.000 prebivalcev.Slovenski NIJZ namerava po besedah vladnega govorcaostati pri merilu deset novih okužb na 100.000 prebivalcev, saj da Slovenija svojih standardov ne bo spuščala in prilagajala. Na evropskem seznamu epidemiološko varnih tretjih držav sta tudi Srbija in Črna gora, ki sta na slovenskem rdečem oziroma rumenem seznamu. STAUpokojenci lahko od danes koristijo brezplačen prevoz v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu. Upravičencev je okoli 600.000, za koriščenje ugodnosti pa morajo pri izvajalcu prevozov vložiti ustrezno vlogo. Infrastrukturni ministerje napovedal tudi razmislek o brezplačnem mestnem prometu. Na ministrstvu za infrastrukturo zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z novim koronavirusom upravičencem svetujejo, naj vloge za pridobitev vozovnice oddajo prek običajne ali elektronske pošte. STANemčija danes prevzema predsedovanje Svetu EU pod težo ogromne negotovosti zaradi koronske krize in velikih pričakovanj zaradi prelomnosti prihodnjih mesecev, ko bo treba sprejeti ključne odločitve o obnovi Evrope po najhujši pandemiji v minulem stoletju in o odnosih z Veliko Britanijo po njeni zgodovinski ločitvi od unije.