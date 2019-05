EU obeležuje petnajst let velikega poka

Vrstijo se tudi pozivi h koreniti reformi evropske širitvene politike. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Pahor: Za povezano družbo razlike med ljudmi ne smejo biti prevelike



Razlike med ljudmi ne smejo biti prevelike, če hočemo obdržati družbo povezano, je po besedah predsednika republike Boruta Pahorja temeljno sporočilo današnjega praznika dela. Ob današnji 15. obletnici vstopa Slovenije v EU pa je državljane pozval k udeležbi na evropskih volitvah.



Ob današnjem prazniku dela je v uradu predsednika potekal dan odprtih vrat. Pahor je v nagovoru približno 200 obiskovalcem poudaril, da delo ostaja temeljna vrednota in je tudi temeljno merilo našega položaja v družbi. »Razlike med nami, izhajajoče iz dela, pa ne smejo biti prevelike, če hočemo obdržati družbo povezano,« je izpostavil kot temeljno sporočilo današnjega praznika.



Po njegovih besedah bomo namreč ohranili in okrepili naš razvoj samo tako, če bodo socialne razlike med ljudmi vzdržne. Razlike med ljudmi bodo sicer vedno obstajale, nekatere so tudi popolnoma legitimne, a Pahorju se zdi, da bodo bolj uspele tiste družbe, ki bodo bolj obvladovale socialne razlike med ljudmi. Če bi se te razrasle, bodo namreč dvomi in nezaupanje v sistem tako veliki, da bi ga lahko ogrozili, je posvaril Pahor.



Spregovoril je tudi o današnji 15. obletnici vstopa Slovenije v EU. Da je slovenski narod pred 15 leti postal enakovreden član polmilijardne evropske skupnosti, je za Pahorja »kolosalen zgodovinski dosežek«. Prepričan je, nam je Evropa veliko dala, ne samo miru in varnosti, ampak tudi socialni in materialni razvoj.



Se je pa po 75 letih znašla v krizi, zato »ta Evropa zdaj potrebuje naš glas«, je dejal in obiskovalce pozval k udeležbi na evropskih volitvah 26. maja. Popoldne pa se bo predsednik Pahor udeležil prvomajskega praznovanja v Opatjem selu, kjer bo imel slavnostni nagovor. STA

V Varšavi poteka proslava ob 15. obletnici največje širitve Evropske unije v zgodovini, ki se je udeležujejo voditelji in predstavniki novih članic EU. Poleg Slovenije so pred 15 leti v Unijo vstopili še Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska in Slovaška. Tri leta za tem sta se ji pridružili Romunija in Bolgarija, pred šestimi leti pa še Hrvaška. Slovesnosti v glavnem mestu Poljske se je udeleležil tudi slovenski zunanji minister Miro Cerar. Ob robu dogodka se je minister Cerar srečal s poljskim zunanjim ministrom, s katerim sta se pogovarjala o dvostranskem sodelovanju, sodelovanju v EU in Natu kot o drugih aktualnih mednarodnih temah, so na ministrstvu za zunanje zadeve zapisali v sporočilu za javnost. Ministra sta izpostavila dobro odnose med državama in se zavzela za krepitev sodelovanja v okviru evropskih regionalnih povezav, kjer Slovenijo in Poljsko družijo podobni interesi.Glavne teme pogovorov na slovesnosti so bile pregled napredka v zadnjih 15. letih, aktualne teme v EU in njena prihodnost. Slovesnost sovpada s pripravami na neformalno zasedanje voditeljev držav članic Evropske unije, ki bo potekalo 9. maja 2019 v romunskem mestu Sibiu in bo posvečeno prihodnosti Evropske unije. Voditelji novih članic Unije so sprejeli posebno deklaracijo, v kateri so pozdravili napredek, ki ga je prineslo članstvo v EU, in predstavili svoj pogled na njeno prihodnost.Širitev je, kot so še v sporočilu za javnost zapisali pri MZZ, prinesla koristi vsem državam članicam. V času od širitve se je trgovinska menjava med starimi in novimi državami članicami povečala za trikrat, samo med novimi članicami pa za petkrat. Kupna moč slovenskih državljanov se je od vstopa Slovenije v Evropsko unijo povečala za 30 odstotkov, slovenski izvoz se je podvojil, vrednost tujih investicij pa potrojila. Poleg tega je imela širitev pozitiven vpliv na stabilnost v Evropi, povečala pa je tudi težo Evropske unije v mednarodnih odnosih.