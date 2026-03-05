Evakuacija Slovencev se nadaljuje, na Brniku pristalo še četrto letalo

Na letališču v Brniku je pristalo še drugo letalo, ki je iz Omana pripeljalo slovenske potnike z Bližnjega vzhoda. Na njem je bilo 140 potnikov, skupno se je tako po podatkih urada vlade za komuniciranje v domovino vrnilo okoli 583 državljanov, ki so po sobotnem napadu na Iran in povračilnih napadih ostali ujeti v Dubaju.

Prva skupina je prispela v Ljubljano sinoči malo po deseti uri, v njej so bile pretežno družine z otroki, vsega skupaj 125 ljudi. V zgodnjih jutranjih urah sta na Brniku pristali še dve letali, ki sta evakuirane Slovence pripeljali domovino neposredno iz Dubaja, na prvem je bilo 152, na drugem pa 166 potnikov.

Kot so včeraj povedali na ministrstvu za zunanje zadeve, je tako v Dubaju ostalo še za letalo in pol Slovencev, ki so prosili za pomoč, vendar se številke spreminjajo, saj ljudje iščejo tudi druge poti. Za jutri zgodaj zjutraj je na Brniku predviden prihod še enega letala FklyDubai iz Dubaja, malo čez enajsto uro pa naj bi priletelo letalo iz Maskata.

Zunanje ministrstvo je še sporočilo, da je Slovenija za evakuacijske lete iz Dubaja aktivirala tudi mehanizem EU na področju civilne zaščite.

Vlada je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. Včeraj je na dopisni seji razširila seznam držav, iz katerih bo potekala vrnitev, še na Bahrajn, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Savdsko Arabijo, Sirijo, Izrael in Ciper.

Doslej se je s štirimi letali z Bližnjega vzhoda v domovino vrnilo okoli 600 državljanov. FOTO: Simona Bandur

Vlada si prizadeva, da bi vsem državljanom, ki so ujeti na Bližnjem vzhodu, varno vrnitev domov omogočili do konca tedna, je danes povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem se je zahvalila celotni ekipi ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) ter vsem ministrom zalivskih držav za podporo.

»Poskrbeli bomo za vse, ki so ujeti na kriznem žarišču, s ciljem, da bi vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki si želijo vrnitve domov, to vrnitev varno omogočili do konca tega tedna,« je Fajonova povedala po neformalnem videokonferenčnem zasedanju ministrov EU in članic Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC).

Dodala je, da se trudijo, da bi vrnitev izvedli čim prej, vendar pa je varnost na prvem mestu.

Kot je še povedala, se je doslej s štirimi letali z Bližnjega vzhoda v domovino vrnilo okoli 600 državljanov.

»To nam je uspelo s pomočjo partnerjev v Zalivu,« je dejala ministrica, ki se je kolegom zalivskih držav tudi zahvalila za pomoč pri repatriaciji Slovencev.

Zahvalila se je tudi celotni ekipi MZEZ, vključno z zaposlenimi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, pri čemer je izpostavila predstavništvo v Abu Dabiju, in konzularno službo.

Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne, ki je izbruhnila minuli konec tedna, ostalo ujetih najmanj tisoč Slovencev, do zdaj pa se jih je v domovino torej vrnila že več kot polovica. Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. Danes pa so z MZEZ sporočili, da so aktivirali tudi mehanizem EU za civilno zaščito.