Se bo Sloveniji uspelo ogniti družbi držav z najnižjo udeležbo

Zadnjih evropskih volitev se je na ravni celotne unije udeležila polovica volilnih udeležencev, pri čemer se Slovenija z volilno udeležbo zagotovo ne more pohvaliti, saj je bila ta manj kot 29-odstotna. Manjša volilna udeležba je bila le še na Slovaškem, kjer se je volitev udeležila manj kot četrtina volilnih udeležencev, podobna kot v Sloveniji je bila na Češkem in nekoliko višja na Hrvaškem.

Kljub temu je bila volilna udeležba leta 2019 višja kot leta 2014, in sicer tako na ravni EU kot v Sloveniji. V slednji je bila udeležba leta 2014 prej manj kot 25-odstotna, na ravni unije nekaj več kot 42-odstotna. Na zadnjih volitvah naj bi jo dvignili predvsem mlajši volivci in na te računajo v Bruslju tudi na letošnjih volitvah.

Prepričati volivce, med njimi tudi mlade, da naj uporabijo svoj glas in soodločajo o prihodnosti, želimo tudi na Delu. Evropa bo med 6. in 9. junijem letos izbirala in želimo si, da bi se izbiri v največji možni meri pridružili tudi slovenski volivci.

Urednik Sobotne priloge Ali Žerdin in Nataša Briški, odgovorna urednica Metine liste, bosta tako v četrtek 14. marca na okrogli mizi na FDV z gosti razpravljala o razlogih za nizko politično angažiranost mladih, njihovo zanimanje za teme, povezane z Evropsko unijo, kakšen vpliv ima na volilno udeležbo enakost spolov.

Odgovore bosta iskala skupaj z nekdanjo evropsko poslansko Mojco Drčar Murko, profesorico na FDV Tanjo Renar, svetovalcem predsednice za evropske zadeve Zoranom Stančičem, nekdanjim direktorjem DVK Dušanom Vučkom, ali so mladi resnično manj politično angažirani, pa bosta povedala Jaša Levstik in Sara Štiglic. Prek povzeve bosta udeležence nagovorila tudi evropska poslanca Ljudmila Novak in Milan Brglez.