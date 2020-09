Evropa Krasu vzela teran

Geografska označba kot vpis v zemljiško knjigo

Foto Matej Družnik

Hrvaška ni uveljavljala izjeme med pristopnimi pogajanji

Istrski teran vse do Paga

V hrvaški Istri imajo skupno zasajenih 3200 hektarjev z različnimi trtami, od tega je 300 hektarjev terana. Na slovenskem Krasu je 450 hektarjev terana.

Čezmejni teran – politični nesmisel

Politična razdeljenost kot grožnja slovenski identiteti

Na ustni obravnavi splošnega sodišča EU 3. decembra 2019 so Slovenijo zastopali višji državni odvetnici Verena Klemenc in Tjaša Mihelič Žitko ter nemški odvetnik dr. Roland Knaak. Stroški Slovenije v tem sodnem postopku so znašali 35.424 evrov.

Če bo obveljala nedavna odločitev splošnega sodišča EU in delegiran akt evropske komisije, potem bo kdor koli lahko kupil trse »terana« v hrvaški Istri, jih sadil kjer koli po svetu in pridelal vino teran. To je štirinajst let po registrirani slovenski zaščiti geografske označbe terana pri evropski komisiji novi »dosežek« Evropske unije. Če so doslej lahko pridelovali teran samo na slovenskem (kmalu tudi obmejnem italijanskem) Krasu, pa je s hrvaškim posegom v Bruslju postal teran trta za ves svet. Pri tem odgovornih iz evropske komisije ne skrbi, ali bo ista trta dala po svetu zelo različna vina. Takega terana, kot ga delajo na našem Krasu, ne pridela nihče. A to je slaba tolažba, saj je evropska komisija Kraševcem speljala še enega od njihovih draguljev in kršila pogodbo o delovanju EU.O tem, kakšna krivica se je zgodila Kraševcem, je pojasnil dr., nekdanji prvi direktor slovenskega urada za intelektualno lastnino. Desetletje je bil zaposlen kot izvedenec svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Wipo) pri svetovni trgovinski organizaciji v Ženevi, ki ima tudi zasluge za to, da je teran vsaj v Sloveniji dvojno zavarovan, saj je zaščiten tudi kot kolektivna blagovna znamka po zakonu o intelektualni lastnini. Prav zaradi te zaščite Hrvati na našem trgu ne morejo prodajati svojega istrskega terana, lahko pa ga na vseh drugih trgih sveta in seveda s povsem drugačnim vinom konkurirajo kraškemu teranu, ustvarjajo zmedo in lahko škodijo znamki, ker si kupec iz tujine ne more ustvariti ustreznega mnenja o pravih lastnostih tega vina.Razlika med teranom in vinom hrvaške Istre iz trte »teran« je očitna celo največjim laikom. Na bistveno razliko vplivata sestava tal in posebna kraška klima. Direktor zadruge Vinakraspa doda, da je teran na Krasu pridelan izključno iz vrste refošk in po pravilih za kakovostno ali vrhunsko vino, medtem ko vinu iz hrvaške Istre poleg refoška lahko dodajajo do 15 odstotkov drugih sort in je lahko pridelano tudi samo kot namizno vino.V pripravljalni vlogi v tožbi, ki jo je pripravilo slovensko državno odvetništvo, je med drugim zapisano, da je bil teran v Sloveniji zaščiten z geografsko označbo od leta 1970, ko sta bili Slovenija in Hrvaška še skupaj v enotni državi. Ne tedaj ne kasneje Hrvaška ni imela na noben način zaščitenega istrskega terana, spremembe so se začele šele v letu 2010 in s prvimi pismi evropski komisiji leta 2013, čeprav je res, da so v hrvaški Istri ime teran za vino in trte uporabljali že stoletja.Slovenija je geografsko označbo pri evropski komisiji registrirala leta 2006. Bojan Pretnar, ki je svetoval slovenskemu državnemu odvetništvu pri sestavi tožbe, nam je pojasnil, kakšen je smisel in pomen takšne zaščite. »Po registraciji katere koli geografske označbe velja, da je zgodba s pravnega vidika tako rekoč za vedno zaključena. Geografska označba se lahko izbriše v zelo redkih primerih, če je na primer prenehala njena uporaba, toda teran je v nenehni uporabi,« pravi Pretnar in razlaga, kaj je bistvo varstva s takimi označbami. »O tem govori tretji odstavek 103. člena uredbe: nobena geografska označba ne more in ne sme postati generični pojem, torej pojem, ki je vsakomur dovoljen za uporabo. In to vse dotlej, dokler je označba zavarovana. Praviloma do neskončnosti. V nasprotnem primeru bi tudi označbi šampanjec in konjak postali generična pojma, vendar moramo zanju uporabljati poimenovanji penina in brandy.«Varstvo geografske označbe je zelo podobno varstvu nepremičnin, ki so vpisane v zemljiško knjigo. Ko je nekdo enkrat vpisan vanjo kot lastnik hiše, potem je ta oseba lastnik poljubno dolgo. Morebitna sprememba je možna samo po volji in soglasju lastnika. Gotovo bi bilo več kot bizarno, če bi kak uradnik na lastno pest popravljal in spreminjal zapis v zemljiški knjigi proti volji lastnika nepremičnine, ponuja primerjavo strokovnjak za intelektualno lastnino, vendar doda, da se je v primeru terana zgodilo prav to: evropska komisija se je kot formalni skrbnik registra geografskih označb na lastno pest (na zahtevo Hrvaške) odločila Hrvaški podeliti izjemo. To odločitev pa je utemeljila z dejstvom, da naj bi Hrvaška uporabljala ime teran še pred slovensko registracijo označbe (torej pred letom 2006), in z dejstvom, da naj bi hrvaška Istra res gojila trto teran.»Najbolj problematično pri tem sporu je, da evropska komisija uradno sploh ni obvestila Slovenije o tem. K sreči je ministrstvo za kmetijstvo pred leti pravočasno opazilo skrito opombo pod črto in sprožilo akcijo. Celo poročilo ombudsmanke EU potrjuje, da je evropska komisija v tem primeru ravnala povsem napačno in v nasprotju z listino o temeljnih pravicah EU. Kasneje je evropska komisija skrivala podatke iz hrvaških dopisov (prečrtala je ključne podatke iz dopisov), kar očitno kaže na, milo rečeno, pristransko in politično ravnanje evropske komisije v tem primeru. Prav tako je povsem nesprejemljiv zapis v delegiranem aktu, po katerem bi morali Hrvaška in Slovenija najti kompromisno rešitev,« trdi Bojan Pretnar.Toda čas za kompromise in dogovarjanja je bil zamujen. Hrvaška in vse druge države na svetu so imele pravico do ugovora zoper registracijo v postopku leta 2006. Hrvaška te možnosti ni izkoristila. Prav tako ni zaprosila za izjeme v zvezi s teranom v pogajanjih o zaključnem aktu njenega vstopa v EU (leta 2012). Je pa tedaj zaprosila za več izjem tudi s področja vinskih sort, saj je hotela uveljaviti izjemo glede sorte prosecco in sorte portugizac. Obe zahtevani izjemi je evropska komisija gladko zavrnila.Šele potem ko je Slovenija leta 2017 le pridobila prvotne hrvaške zahteve (ki jih je evropska komisija v zaščito Hrvaške sprva skrila), je postalo jasno, da je Hrvaška sprva zahtevala kar preklic slovenske geografske označbe za teran. Hrvaška je trdila, da teran ne more biti geografsko zaščiten, ker da ne označuje regije izvora (torej Krasa).Bojan Pretnar pojasni: »Večina geografskih označb so direktne označbe, ki so sestavljene iz splošnega imena vina (po trti) in iz pridevnika, ki označuje regijo (istrski refošk, vipavski cabernet sauvignon, bordojski merlot ...). Redke, zato pa toliko bolj dragocene so indirektne geografske označbe, pri katerih vino ni poimenovano po sorti grozdja, iz katerega je pridelano, temveč z drugim imenom. Posredne označbe so enobesedne, ker že samo ime nakazuje, da gre za vino iz določene regije. Teran je indirektna geografska označba, kakršna sta tudi cava in prosecco. Zato je v pravnem jeziku narobe govoriti o kraškem teranu (pogovorno je nekaj drugega). Hrvaška je v začetku hotela, da bi torej teran postal generično ime za vrsto grozdja,« meni Bojan Pretnar. Prepričan je, da je evropska komisija naredila nedopustno napako.»Vse do leta 2010 je v svojem pravilniku o nacionalni listi priznanih sort vinske trte imela zapisano, da je teran sopomenka za refošk in istrijanac. Leta 2010 je Hrvaška spremenila svoj pravilnik zgolj z eno spremembo zato, da je na vinski listi ločila teran ali istrijanac od refoška,« razkrije Pretnar. Marjan Colja pa doda, da so Hrvati celo ponaredili pravilnik nacionalne vinske listine, saj so vsebino spremembe vnesli v stari pravilnik tako, da so ohranili glavo, žige in podpise, kot da pravilnik velja od leta 2004. »Ta ponaredek se evropski komisiji ne zdi pomemben. Pomemben pa je za Hrvate, ker hočejo z njim dokazati pravno osnovo za ime teran, češ da so ga vodili v svoji vinski listi kot avtohtono sorto že vsaj dve leti, preden je Slovenija registrirala geografsko označbo za teran. To pa ne drži. S ponaredkom so celo hoteli Sloveniji odvzeti registracijo, vendar si evropska komisija tako daleč ni upala,« pravi Colja.Biotehnična fakulteta iz Ljubljane je skupaj z Inštitutom za kmetijstvo in turizem iz Poreča že leta 2007 začela skupno genetsko raziskavo, v kateri so poreški strokovnjaki sami v istrskih vinogradih, kjer naj bi rastel teran, izbrali in kasneje analizirali 57 trsov iz 57 vinogradov. Za 53 trsov so ugotovili, da gre za isto trto kot refošk v Sloveniji, za štiri pa je šlo za drugi biotip, ki se je razvil iz refoška. Strokovnjaki biotehnične fakultete iz Ljubljane zato trdijo, da je hrvaški teran večinoma pridelan iz trte refošk. Hrvaški profesorz agronomske fakultete v Zagrebu pa je nekaj let kasneje dokazal, da se njihov teran po genskem zapisu razlikuje od refoška. Zato nam je tudi predsednik Združenja vinarjev in vinogradnikov Istre in Kvarnerja(iz Kaldira pri Motovunu) dejal, da je po njegovem prepričanju tudi večina trt s Krasa pravi teran, ki se razlikuje od koprskega refoška. Seveda pa po novem hrvaškem pravilniku njihov teran ni več omejen samo na Istrsko, ampak tudi na Primorsko-Goransko županijo, zato naj bi uspeval južno vse do Paga.Tako slovensko državno odvetništvo kot Bojan Pretnar opozarjata na to, da gre za temeljno kršitev uredbe o registraciji geografskih označb. Državno odvetništvo je v svoji pripravljalni vlogi zapisalo, da bo s takšno odločitvijo evropske komisije doslej zaščiteni teran neizbežno postal generično ime za sorto grozdja (trt) hrvaškega »terana«. To pomeni, da se bo znamka teran znašla na steklenicah vinskih proizvajalcev tega grozdja kjer koli na svetu. S tem bo kršen tretji odstavek 103. člena uredbe 1308/2013, ki določa, da se prav to ne sme zgoditi zaščiteni geografski označbi. Bojan Pretnar pa dodaja, da to pomeni hudo kršitev 290. člena pogodbe o delovanju EU.Kako slabo pozna Evropa prostor, o katerem odloča, dokazuje tudi izjava nemškega strokovnjaka za slovensko-hrvaške odnose.je nedavno za Delo povedal, da se bodo morda nekega dne pojavili pametni vinarji na obeh straneh meje s čezmejnim teranom. »To bi bila prava tržna priložnost in velika potrditev dobrih sosedskih odnosov, ki že tako obstajajo na terenu,« je hotel biti diplomatski Bickl.Ne gre za to, da se ob slovensko-hrvaški meji ne bi razumeli glede zaščite določenih znamk, to dokazujejo pridelovalci istrskega oljčnega olja, istrskega medu, boškarina ali istrskega pršuta in še vrste drugih, ki se dogovarjajo za skupno (čezmejno) zaščito, ker je v teh primerih res smiseln skupen nastop. Vendar hrvaška Istra ne meji na slovenski Kras in dveh tako različnih vin res ni mogoče promovirati s skupnim čezmejnim teranom. To bi bil več kot očiten politični nesmisel. Predstavniki 700 slovenskih pridelovalcev terana s Krasa pa se dogovarjajo s pridelovalci na italijanski strani istega Krasa (ki pa pridelujejo povsem enak kraški teran), da bodo speljali postopke in omogočili označbo res pravega italijansko-slovenskega čezmejnega terana, in to po pogojih, ki so jih registrirali vinogradniki s slovenskega Krasa, razlaga Marjan Colja. Predstavnik borcev za teran na Krasu meni, da bi po takšnem delegiranem aktu zdaj tudi briški vinogradniki lahko spet začeli pridelovati briški tokaj, čeprav so jim Madžari po registraciji svojega tokaja to preprečili. Tudi v Brdih bi lahko uporabili povsem enako logiko, kot so jo v hrvaški Istri. Tam so pridelovali furlanski tokaj morda sto let in ga tako poimenovali, potem pa so morali namesto tokaja izbrati povsem novo ime (sauvignonasse).Bojan Pretnar opozarja na slovensko politično razdeljenost, ki se ne more meriti z vzorno hrvaško poenotenostjo, ko gre za strateška vprašanja nacionalnega pomena. Prav nobeni hrvaški stranki na kraj pameti ne pade, da bi v saboru ali javnosti kritično razpravljali o takih vprašanjih in se na smrt prepirali o tem, kdo ima boljšo strategijo reševanja za državo strateških projektov. Vsi hrvaški poslanci nastopajo enotno, neodvisno od politične ali strankarske pripadnosti. Slovenska politika pa je po objavi odločitve sodišča spet nastopila razdvojeno, čeprav so se stranke v državnem zboru pred tremi leti poenotile, da je tožba smiselna. Vse kaže, da je slovenski politiki bolj do nastopaštva in doseganja točk posameznih strank kot do koristi za slovensko državo. Evropski poslanec Franc Bogovič (pritegnil mu je tudi predsednik vlade Janez Janša) je takoj obsodil nekdanjega konkurenta in kmetijskega ministra Dejana Židana, ker naj bi iz pretirane samozavesti kategorično zavračal kakršne koli pogovore s predstavniki Hrvaške. Židan je take razlage zavrnil, saj se Hrvaška nikoli ni javno izrekla, da bi rada izjemo pri sprejemu v EU, ampak je Slovenijo (skrivaj) postavila pred izvršeno dejstvo. Židan je tudi dodal, da se kaj takega ne bi nikoli zgodilo, če bi Hrvaška zahtevala delegiran akt za katero drugo vino večje evropske države. To se je potrdilo v primeru zahtev za izjeme v hrvaških pristopnih pogajanjih (prosecco in portugizac).Marjan Colja opozarja: »Razlika med kraškimi in hrvaškimi vinogradniki iz Istre je v tem, da pomeni za Istrane njihov teran 9 odstotkov pridelave vsega vina in za Istro ne pomeni veliko, medtem ko za 700 vinogradnikov s Krasa teran pomeni vse, saj je to zanje 85-odstotni delež vsega pridelanega vina. Kraške vinogradnike samo na slovenskem trgu varuje kolektivna zaščitna znamka na podlagi zakona o intelektualni lastnini, vendar spoštovanja te zaščite ne nadzira vinska inšpekcija, temveč moramo sami nosilci te kolektivne blagovne znamke prijavljati kršitve in prek sodnih postopkov terjati odškodnine. Na tujem trgu pa se bo naš teran s takimi odločitvami evropske komisije povsem izgubil.« Marjan Colja pričakuje, da se bo slovensko ministrstvo za kmetijstvo pritožilo, ker naj bi imelo na sodišču EU precej več možnosti kot na prvi stopnji. Bojan Pretnar namreč trdi, da na sodišču EU pade zelo veliko sodb splošnega sodišča EU prav s področja intelektualne lastnine. A možnosti za pritožbo so, kot lahko sklepamo iz izjav predsednika vlade, majhne.