Evropa pred rekordno podražitvijo cen letalskih vozovnic

Ne le cestni prevozniki, tudi letalske družbe se še vedno ubadajo za visokimi cenami goriva. Visoke cene letalskega goriva bi lahko sprožile največje povečanje cen letalskih vozovnic v zgodovini Evrope prihodnje leto, je ta teden novinarjem povedal izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary. »Vprašanje je, ali bo to povečanje cen letalskih vozovnic zadostovalo za kritje občutno višjih računov za gorivo? Mislim, da ne bo,« je dodal. Letalske družbe se že vse od izbruha konflika na Bližnjem vzhodui ubadajo z visokimi cenami goriva. O'Leary je opozoril, da če bodo cene goriva ostale dvakrat višje kot pred vojno ZDA proti Iranu, bi se cene vozovnic lahko zvišale za do 20 odstotkov. Izjave vodje največjega evropskega nizkocenovnega prevoznika prispevajo k vse bolj pesimističnim napovedim za ...