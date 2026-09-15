Evropejci začenjajo boj za dostopnejša stanovanja

Ta teden se je začelo enoletno zbiranje podpisov po vsej Evropski uniji, in sicer za evropsko državljansko pobudo Pravica do stanovanja, zdaj in za vedno! Z njo želijo civilna gibanja evropsko komisijo pozvati k ukrepom, ki bodo ljudem omogočili varnejši in dostopnejši dom. V to zbiranje podpisov se je vključilo tudi panevropsko gibanje Volt Slovenija. Stanovanjsko krizo na stari celini priznava tudi evropska komisija.

S podpisi, ki se bodo po vsej Uniji zbirali do 13. septembra prihodnje leto, bo omenjena pobuda evropsko komisijo pozvala k ukrepom, ki bodo ljudem omogočili varnejši in dostopnejši dom. Državljanska pobuda, ki jo je evropska komisija registrirala junija letos, opozarja, da je stanovanjska problematika po Evropi postala osrednje družbeno in okoljsko vprašanje našega časa.