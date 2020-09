»Evropo navznoter ogrožajo populizmi, navzven sile tekmice«

Potrebna je močna, suverena Evropa, ki spoštuje nacionalne identitete in se zaveda svoje ključnosti v mednarodnem okolju, zato ne podlega nareku drugih sil. Nekako s temi besedami je mogoče povzeti nagovor francoskega ministra za Evropo in zunanje zadeve Jean-Yvesa Le Driana ob začetku današnje panelne razprave, ki so jo pod naslovom Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Svetu EU in prihodnost EU pripravili na Brdu pri Kranju. Razprava je potekala v okviru 24. posveta slovenske diplomacije.



Obisk visokega gosta, kakor je bilo slišati večkrat, dokaz, da si Slovenija in Francija prizadevata za krepitev strateškega partnerstva, kar je bistveno pred zaporednim predsedovanjem obeh držav svetu Evropske unije. Francija bo v prvi polovici 2022 prevzela predsedovanje od Slovenije.



»Slovenija bo svojo nalogo opravila resno,« je na tiskovni konferenci izpostavil zunanji minister Anže Logar, prav zato ne manjka srečevanj z visokimi diplomatskimi predstavniki: »Samo v dveh mesecih smo gostili nemškega zunanjega ministra, ameriškega, danes z veseljem francoskega.« Kakor je še poudaril, bosta slovenska in francoska stran predsedovali usklajeno.



Med področji, ki sta jih ministra Logar in Drian izpostavila pred panelno razpravo, so krepitev evropske odpornosti na krize, tudi kibernetska varnost, gospodarsko okrevanje po pandemiji, zelena tranzicija in digitalna transformacija, migracije, soočanje z negativnimi demografskimi trendi, dialog o skupnih evropskih vrednotah in vladavina prava, krepitev skupne zunanje varnostne politike, širitev EU na Zahodni Balkan, zdravje v Evropi, pomoč Belorusiji, razmere v Vzhodnem Sredozemlju, Libija.



Kakor je dejal visoki gost, je današnja Evropa na razpotju – navznoter jo ogrožajo populizmi, navzven pa sile tekmice –, potem pa uporabil znano železničarsko terminologijo o vlaku, ki da bo odpeljal, če se nam ne bo uspelo v svetu postaviti na mesto, ki nam pritiče. »Tega si seveda nihče ne želi, zato pa bomo v prihodnjih tednih in mesecih veliko delali skupaj.«