Evropska Cia je tako utopična ideja kot evropska vojska

Zamisel o evropski obveščevalni službi, ki bi jo vodila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ni navdušila Andreja Rupnika, nekdanjega direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova). V okviru evropskega aparata v Bruslju že zdaj deluje Obveščevalni in situacijski center Evropske unije (EU Intcen), ki povsem zadovoljivo zbira in obdeluje za skupno evropsko varnost ključne obveščevalne podatke iz držav članic, ocenjuje Rupnik.

Sedanje navdušenje evropske administracije nad vprašanji, povezanimi z varnostjo, varnostni stroki ne prinaša samo olajšanja, saj je naplavilo tudi nepregledno množico bolj ali manj uresničljivih zamisli. Med manj verjetno uresničljivimi in predvsem ne prav verjetno koristnimi za evropsko varnost je po mnenju naših sogovornikov tudi zamisel o evropski obveščevalni agenciji oziroma telesu, ki bi se z obveščevalnim delom ukvarjalo onstran meja analitičnega dela.