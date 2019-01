Evropska komisija na Poljsko pošilja inšpektorje

Preberite še



Fotografija je simbolična.

Evropski komisar za zdravje in varno hranobo v luči afere z govejim mesom v ponedeljek na Poljsko napotil inšpektorje. Kot je dejal, Bruselj spremlja razmere, prednostna naloga pa je najti vse proizvode iz sporne poljske klavnice in jih odstraniti s trga.Uprava za varno hrano v Sloveniji je sprva sporočila, da spornega mesa ni odkrila. Nato pa je za Pop TV potrdila, da je sporno poljsko meso tudi v Sloveniji, čeprav uradnih podatkov še nimajo. O tem jih je namreč obvestil slovenski distributer mesa, ki je meso dobil iz Nemčije, ne pa tudi še uradni nemški veterinarji, poroča portal 24ur.Direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlinje, kot piše portal, potrdila, da so dobili izdelek, ki vsebuje sporno meso. »Gre za eno serijo kebabov,« je dejala in dodala, da bo sledil ukrep prepovedi dajanja na trg, dokler uprava ne prejme uradnih informacij nemških veterinarjev glede tega mesa. »Pričakujemo da zdaj, ko ne gre več za nepodredno dobavo, ampak več posrednikov, Slovenija iz tega ne bo izvzeta,« je za portal še poudarila Bizjakova.Na zgodbo so se odzvali tudi v Gospodarskem interesnem združenju (GIZ) Mesne industrije Slovenije, kjer obžalujejo dogodke z govejim mesom na Poljskem. »Ob tem poudarjamo, da v Sloveniji do tovrstnih škodljivih pojavov ne more priti, zaradi stalne prisotnosti uradnih veterinarjev v vseh večjih klavnicah,« so v sredo zapisali v sporočilu za javnost.V odzivu na zgodbo poljskih preiskovalnih novinarjev, ki so s skritimi kamerami posneli razmere v eni od poljskih klavnic, ki prikazujejo klanje hudo bolnih krav, njihovo meso pa prodajajo kot zdravo, so iz Bruslja sporočili, da so v stalnem stiku s poljskimi oblastmi.Andriukaitis je izpostavil, da je v tem trenutku najbolj pomembno locirati sporno meso in ga odstraniti s trga. »Vse države članice pozivam, naj reagirajo hitro,« je dejal.Evropski komisar je poljske oblasti pozval, naj preiskavo klavnice izvršijo hitro in učinkovito ter sprejmejo primerne ukrepe, s katerimi bodo sankcionirali »kriminalno vedenje, ki lahko predstavlja resno grožnjo javnemu zdravju, hkrati pa prikazuje nesprejemljiv odnos do živali«. Poljske oblasti so komisijo sicer že obvestile, da so sporno klavnico zaprli, so še pojasnili v Bruslju.Vodja poljske veterinarske uprave Pawel Niemczuk je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da je Poljska nekaj manj kot tri tone spornega mesa izvozila v 10 držav EU, med njimi pa ni navedel ne Nemčije ne Slovenije. Približno sedem ton tega mesa pa je pristalo na približno 20 prodajnih mestih na Poljskem.»Okrog 2,7 tone tega mesa je bilo izvoženega na Finsko, Madžarsko, Švedsko, Portugalsko, Slovaško, v Estonijo, Romunijo, Francijo, Španijo in Litvo,« je povedal Niemczuk. Po njegovih besedah so to meso že umaknili s trgovskih polic, v nekaterih državah so ga tudi že uničili.Na Poljskem so zaradi primera stekle številne preiskave. Eno je sprožilo tožilstvo, drugo pa pristojni minister Jan Krzysztof Ardanowski. Ta je namreč povedal, da je naročil natančen pregled vseh klavnic v državi, je še poročala AFP.