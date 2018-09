Evropska komisija pod Junckerjem premalo transparentna

Še več birokracije?

Ljubljana – Nad delom evropske komisije in potezami komisarjev (sistematično) ne bedi noben neodvisni organ. Namestnik predsednika slovenske komisije za preprečevanje korupcije (KPK)je tudi zato parlamentarne stranke in evroposlance pozval k ustanovitvi protikorupcijske komisije na evropski ravni.Predsednik evropske komisijeje obšel bistvo Evropske unije, ki mora temeljiti na vrednotah prava, je v nedavnem intervjuju za Delo dejal Uroš Novak. Ko je pravna služba evropske komisije na podlagi svojih ugotovitev o hrvaških kršitvah prava Unije z zavračanjem arbitražne razsodbe priporočila komisiji, naj o tem izda uradno mnenje, se je Juncker zavil v molk.Po zakonu ni bil dolžen podati mnenja, vendar je neuradno slišati, da je molčal iz političnih razlogov, saj tako kot hrvaški premier Andrej Plenković izhaja vrst EPP, najvplivnejše politične evropske skupine. Medtem ko so štirje slovenski evroposlanci, Igor Šoltes, Tanja Fajon, Ivo Vajgl in Franc Bogovič, včeraj pozvali Junckerja, naj zahteva od Hrvaške izvršitev arbitražne razsodbe, Uroš Novak meni, da EU nujno potrebuje protikorupcijsko komisijo. »Visoka načela veljajo za vse, le za tako visoko oblast, kot je evropska komisija, jih ni,« je pojasnil.»Politika je stopila nad pravo, kar je nedopustno,« se je strinjala evropska poslanka(S&D). Po njenem mnenju nad komisijo ni pravega nadzora, kar bi lahko spremenil skupni nadzorni organ. Vse, kar bi sprejeli za večjo transparentnost komisije, je podprl tudi(Alde), a dodal, da bi pred tem morali podrobno opredeliti pristojnosti organa. »Junckerjevo vedenje verjetno ne sodi v kategorijo koruptivnosti, ampak nenačelnosti.«(Zeleni) bi pobudo za vzpostavitev tako imenovane protikorupcijske komisije podprl, vendar je opozoril na tveganost organa s preiskovalnimi in hkrati odločevalskimi pristojnostmi.Medtem ko bi(EPP) načeloma podprl vse, kar omejuje korupcijo, so bili drugi evroposlanci iz EPP bolj zadržani.je menil, da je nadzor nad evropsko komisijo nujen, vendar je bil skeptičen do ustvarjanja novih institucij zaradi morebitnega podvajanja pristojnosti in birokracije. Podobno je razmišljala: »Institucij je dovolj ali celo preveč, zato bi predlagala, da ne ustanavljamo novih organov, ampak nadgradimo obstoječe.« Ustanovitev še enega organa bi lahko spodbudila dodatne polemike in nova tolmačenja pravil, je dodalV največji vladni strankiso ocenili, da je ustanovitev protikorupcijskega organa na evropski ravni smiselna, vendar je treba pred tem doreči naloge, ki bi jih izvrševal. »Brez vizije, kaj želimo doseči, bi dobili brezzobega tigra.« Podobno previdni so bili v, v kateri so naklonjeni ustanovitvi, toda ne na način, da bi to bila le še ena institucija v pogosto neživljenjskem ustroju evropske skupnosti brez ustreznih pooblastil.načelno podpirajo vsako pobudo, ki vodi k večji transparentnosti, vmenijo, da bi bil takšen organ dobrodošel, vsekakor ne bi smel posegati v delo nacionalnih protikorupcijskih komisij.bi ustanovitev organa podprla, vendar bi ta moral imeti tudi kaznovalne pristojnosti. Podobno so razmišljali v, v kateri so opozorili, da EU ne potrebuje komisije, ki bi bila pri odkrivanju korupcije neuspešna, tako kot velja za KPK.»Zagotovo je aktualna evropska komisija naredila korak nazaj v boju proti korupciji,« so opozorili v. To se je pokazalo z ukinitvijo poročila o stanju korupcije v državah članicah in neučinkovitostjo trenutne etične komisije.Opozorili so, da na ravni EU deluje urad za boj proti goljufijam (Olaf), ki je pristojen za nepravilnosti evropskih institucij, vendar nacionalnim organom le priporoča pregon goljufij pri porabi evropskega denarja. Le približno polovica njihovih priporočil se je končala s sodbo v državi članici, so pokazali podatki od leta 2008 do 2015.Tudi zaradi tega v Transparency International Slovenija podpirajo ustanovitev neodvisnega evropskega javnega tožilstva, ki bi zapolnilo to vrzel pri pregonu najhujših goljufij. Nujno bi bilo, da bi k temu pripomogle vse države članice, zagotovo pa je prvi korak zaveza kandidatov največjih evropskih političnih skupin, pa tudi pritisk civilne družbe in državljanov.