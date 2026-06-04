Evropska komisija Slovenijo zaradi neupoštevanja direktive o pticah pošilja na Sodišče EU

Severno Jadransko morje, katerega del je pod slovensko jurisdikcijo, je pomembno območje po razmnoževanju, na katerem se velik del populacije jadranskega vranjka prehranjuje in pripravlja za selitev na prezimovališča po sezoni razmnoževanja. FOTO: Dejan Bordjan

Evropska komisija se je odločila za začetek postopka pred Sodiščem Evropske unije proti Sloveniji zaradi neupoštevanja zahtev iz direktive o pticah (direktiva 2009/147/ES), s katero se od držav članic zahteva, da določijo posebna območja varstva za zaščito prostoživečih ptic.

Kot navaja, Slovenija v svojih morskih vodah (in zlasti v Osrednjem Tržaškem zalivu) ni razvrstila najprimernejših območij kot posebnih območij varstva za zaščito sredozemskega vranjka. Območja varstva v morskem okolju, kot so tista, določena na podlagi direktive o pticah, varujejo pomembna območja razmnoževanja, hranjenja ali selitve morskih ptic ter imajo ključno vlogo pri zagotavljanju njihovega dobrega stanja.

Galebi in vranjki v slovenskem morju. FOTO: Duša Vadnjal

Uradni opomin že junija 2021

Komisija je Sloveniji junija 2021 poslala uradni opomin, julija 2022 pa še obrazloženo mnenje. Komisija je poudarila, da so bila v okviru projekta Simarine life, ki se je zaključil leta 2015, opredeljena in potrjena primerna območja za varstvo vrst na slovenskem obalnem območju, vključno z Osrednjim Tržaškim zalivom.

Slovenija po več srečanjih in izmenjavah še vedno ni določila ali razvrstila dovolj številnih in velikih območij svojega morskega ozemlja kot posebnih območij varstva, da bi zaščitila sredozemskega vranjka. Komisija meni, da so bila prizadevanja slovenskih organov doslej nezadostna, zato proti Sloveniji začenja postopek pred Sodiščem Evropske unije.

Cilj direktive o pticah je sicer zaščititi vse vrste prostoživečih ptic, ki so naravno prisotne v EU, in njihove najpomembnejše habitate. Za ogrožene vrste iz priloge I k direktivi o pticah in drugih pticah selivkah morajo države članice razvrstiti posebna območja varstva, ki so sestavni del vseevropskega omrežja Natura 2000 in prispevajo k ciljem glede zavarovanih območij iz strategije EU za biotsko raznovrstnost.