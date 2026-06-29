Evropska sredstva oživila več kot 5000 let staro zgodbo Ljubljanskega barja

Ljubljansko barje je eden najpomembnejših prostorov naravne in kulturne dediščine v Sloveniji. Danes sicer že precej pozidana, a kljub temu mirna močvirnata pokrajina skriva zgodbo o življenju ljudi, ki so tu živeli pred več kot pet tisoč leti, hkrati pa je to eno najdragocenejših območij biotske raznovrstnosti v državi. Prav povezovanje teh dveh razsežnosti – narave in kulturne dediščine – je bilo osrednje vodilo projekta Na-kolih, ki je s pomočjo evropskih sredstev na Igu ustvaril sodoben interpretacijski center in edinstven muzej na prostem.

Projekt je eden pomembnejših primerov, kako lahko evropska kohezijska sredstva prispevajo k ohranjanju dediščine, razvoju trajnostnega turizma ter krepitvi lokalne identitete. Brez podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj bi bila tako obsežna in zahtevna naložba težko izvedljiva.

Projekt Na-kolih (Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju) je bil izveden v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020. Njegova skupna vrednost je znašala več milijonov evrov, pri čemer ga je bila večina financirana iz evropskih sredstev.

Poleg Na-kolih se v okviru programa EKP (v letih 2014–2020 in 2021–2027) izvaja (oziroma se je izvajalo) še nekaj takšnih projektov po Sloveniji v okviru Nature 2000.

Namen projekta ni bila zgolj gradnja nove infrastrukture, temveč vzpostavitev celovitega sistema interpretacije dediščine Ljubljanskega barja. Povezal je kulturne, turistične, izobraževalne in naravovarstvene vsebine ter jih predstavil na sodoben in obiskovalcem prijazen način.

Pomemben zagon projektu je dala tudi uvrstitev prazgodovinskih kolišč okoli Alp na Unescov seznam svetovne dediščine leta 2011. Med 111 koliščarskimi najdišči iz šestih alpskih držav so tudi kolišča na Ljubljanskem barju, ki sodijo med najpomembnejša prazgodovinska najdišča v Evropi.

Da bi izjemno dediščino približali javnosti, je na Igu nastal Morostig – Hiša narave in kolišč. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na območju Slovenije je danes znanih 43 koliščarskih naselij, večina prav na Ljubljanskem barju. Najstarejša segajo v mlajšo kameno dobo, koliščarji pa so na območju s prekinitvami živeli več kot tri tisoč let – od sredine petega do sredine drugega tisočletja pred našim štetjem.

Da bi to izjemno dediščino približali javnosti, je na Igu nastal Morostig – hiša narave in kolišč. Ime izvira iz stare besede »morost«, ki pomeni močvirnat oziroma barjanski svet. Center obiskovalcem predstavlja razvoj Ljubljanskega barja, njegovo naravno bogastvo, arheološke raziskave in življenje koliščarjev.

Posebnost centra je, da ne obravnava zgolj arheologije, temveč dediščino razume celostno. Obiskovalci spoznajo nastanek Barja po zadnji ledeni dobi, razvoj rastlinskih in živalskih vrst ter vpliv človeka na pokrajino skozi tisočletja.

Muzej na prostem

Pomemben del projekta je tudi rekonstrukcija koliščarske naselbine, ki je bila za javnost odprta leta 2022. Do nje vodi približno kilometer in pol dolga pot, ki obiskovalca simbolično popelje nazaj skozi čas. Letnice na lesenem mostičku postopoma vodijo od sodobnosti pa vse do okoli leta 2700 pred našim štetjem.

V muzeju na prostem stoji pet rekonstruiranih koliščarskih objektov. Tri hiše prikazujejo vsakdanje dejavnosti koliščarjev, dve pa sta namenoma prikazani brez sten, da lahko obiskovalci razumejo način gradnje.

Replika kolišč na obrobju Iga FOTO. Mitja Felc

Rekonstrukcija temelji na desetletjih arheoloških raziskav. Koliščarji so gradili na lesenih kolih, zabitih več kot dva metra globoko v ilovnata tla. Nosilne konstrukcije so bile najpogosteje izdelane iz hrasta in jesena, lesa, katerega lastnosti so prebivalci zelo dobro poznali.

Njihova bivališča so bila preprosta, vendar tehnično premišljena. Hiše so stale približno meter nad tlemi, kar jih je varovalo pred vlago in poplavami. Njihova življenjska doba je bila okoli dvajset let, zato so jih morali redno obnavljati ali graditi na novo.

Presenetljivo razvite skupnosti

Raziskave kažejo, da koliščarji nikakor niso bili preproste izolirane skupnosti. Nasprotno, arheološke najdbe pričajo o visoki stopnji organiziranosti in specializacije. Prebivalci so se ukvarjali s poljedelstvom, živinorejo, lovom, ribolovom in nabiralništvom. Poznali so lončarstvo, tkalstvo, obdelavo lesa in celo metalurgijo. Baker so uporabljali že pred več kot pet tisoč leti, čeprav njegov izvor še vedno ni popolnoma pojasnjen.

V naseljih so obstajali posamezniki, specializirani za različne dejavnosti. Nekateri so izdelovali keramiko, drugi orodje, tretji obdelovali kovine ali pripravljali surovine za izdelavo vsakodnevnih predmetov. Na podlagi arheoloških najdb raziskovalci sklepajo, da so poznali nekakšne zametke delitve dela.

Do kolišč vodi urejena lesena pot. FOTO: Blaž Samec/Delo

Posebej zanimive so sledi trgovskih stikov. Vzorci na keramiki kažejo povezave z znamenito vučedolsko kulturo na območju današnje Hrvaške. Analize posameznih predmetov pa dokazujejo tudi povezave z območjem današnje Italije, od koder izvira del uporabljenega žada. Najdbe morskih rib dodatno potrjujejo, da so bili koliščarji povezani z območji daleč zunaj Ljubljanskega barja.

Najstarejše leseno kolo na svetu

Ena najpomembnejših najdb z območja Ljubljanskega barja je leseno kolo z osjo, odkrito leta 2002 v bližini Vrhnike. Radiokarbonsko datiranje, ki ga je opravil dunajski laboratorij Vera (Vienna Environmental Research Accelerator), je določil starost 5150 let, s čimer je to najstarejše kadarkoli odkrito leseno kolo. Izdelano je iz dveh jesenovih desk, povezanih s prečnimi nosilci, os pa je hrastova. Odkritje je močno odmevalo v mednarodni strokovni javnosti, saj je eden ključnih dokazov tehnološkega razvoja prazgodovinskih skupnosti. Rekonstrukcija vozička, kakršnega bi lahko uporabljali koliščarji, je danes del predstavitve v Morostigu in obiskovalcem omogoča boljše razumevanje pomena te izjemne najdbe.

Kljub številnim raziskavam ostajajo koliščarji v marsičem skrivnostni. Arheologi na Ljubljanskem barju doslej niso našli človeških okostij, zato o njihovem videzu vedo zelo malo. Domnevajo, da je bilo del pogrebnega obreda upepeljevanje pokojnikov.

S pomočjo evropskih sredstev je na Igu nastal sodoben interpretacijski center. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prav tako ni mogoče zanesljivo ugotoviti, kako so bila videti njihova oblačila. Posredni dokazi kažejo, da so uporabljali živalske kože in rastlinska vlakna, vendar natančnejše podobe še ni mogoče rekonstruirati.

Pomemben vpogled v njihovo duhovno življenje ponuja tako imenovani idol z Ljubljanskega barja – antropomorfna posoda iz žgane gline, ki naj bi imela obredno oziroma kultno funkcijo. Je eden najzanimivejših predmetov iz obdobja koliščarjev in nakazuje, da je imela duhovnost pomembno mesto v njihovem vsakdanjem življenju.

Morostig danes velja za primer dobre prakse na področju interpretacije kulturne in naravne dediščine. Z evropskimi sredstvi ni nastala zgolj nova turistična znamenitost, temveč celovit sistem predstavljanja ene najpomembnejših zgodb slovenske prazgodovine.

Sodobni interpretacijski center, muzej na prostem, izobraževalni programi in urejena infrastruktura obiskovalcem omogočajo, da dediščino ne le opazujejo, ampak jo tudi razumejo. Hkrati projekt krepi prepoznavnost Ljubljanskega barja, spodbuja trajnostni turizem ter prispeva k ohranjanju naravnih in kulturnih vrednot za prihodnje generacije.

Morostig tako dokazuje, da evropska sredstva niso namenjena zgolj gradnji objektov, temveč lahko pomagajo ustvarjati trajne vsebine, ki povezujejo znanost, izobraževanje, turizem in lokalni razvoj. Prav zaradi takšnih projektov ostajajo zgodbe, stare pet tisoč let in več, žive tudi za zdajšnje in prihodnje rodove.

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Rubrika nastaja v sodelovanju

z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj RS.