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    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Evropska sredstva za boljši vsakdan v Sloveniji

    Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
    Vodja usposabljanj v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig Robert Škrlj in stanovalec oskrbovanih stanovanj Žarova Jožef Doberšek FOTO: Evropska komisija
    Galerija
    Vodja usposabljanj v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig Robert Škrlj in stanovalec oskrbovanih stanovanj Žarova Jožef Doberšek FOTO: Evropska komisija
    Promo Delo
    16. 9. 2026 | 09:13
    4:13
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    Štirje primeri kažejo, kako evropska sredstva prispevajo k dostopnejšim storitvam, večji varnosti in boljši kakovosti življenja.

    Bruselj se zdi daleč, njegov vpliv pa je veliko bližje, kot se zdi. Maribor, Sežano, Kranj in Velenje povezuje več kot 41 milijonov evrov evropskih sredstev, namenjenih boljšemu vsakdanu.

    Te zgodbe osvetljuje kampanja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Poglej okrog sebe. Evropa je tu. Izhaja iz moči skupnega evropskega proračuna, iz katerega ima Slovenija v obdobju 2021–2027 na voljo 7,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev.

    Pospešek za kakovostno zdravstveno oskrbo

    Predstojnica Oddelka za onkologijo UKC Maribor in specialistka onkologije z radioterapijo Tamara Petrun FOTO: Evropska komisija
    Predstojnica Oddelka za onkologijo UKC Maribor in specialistka onkologije z radioterapijo Tamara Petrun FOTO: Evropska komisija

    Leta 2024 so raka v EU odkrili pri 2,7 milijona ljudi, 1,3 milijona pa jih je zaradi bolezni umrlo. Univerzitetni klinični center Maribor je s pomočjo 34 milijonov evrov evropskih sredstev pridobil štiri nove linearne pospeševalnike – naprave, s katerimi z visokoenergijskim sevanjem zdravijo rakave tumorje. S tem se izboljšujeta oskrba bolnikov in dostopnost radioterapije v severovzhodni Sloveniji. Za številne bolnike in njihove bližnje prihranjeni kilometri poti tako pomenijo več skupnega časa v najpomembnejših trenutkih.

    Pripravljeni za boj s požari v naravnem okolju

    Požar na Krasu, največji v zgodovini samostojne Slovenije, je leta 2022 požgal več kot 3700 hektarjev površin, od tega več kot 2900 hektarjev gozdov, z gašenjem iz zraka pa so na težko dostopnem kraškem terenu slovenskim gasilcem pomagale tudi ekipe iz Evrope. Ker so obsežni požari zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši, je Evropska unija za vzpostavitev vseslovenskega centra za velike požare v naravnem okolju v Sežani in usposabljanja zagotovila 1,8 milijona evrov. Center združuje logistiko, usposabljanje in vodenje najzahtevnejših intervencij, več kot tisoč usposobljenih gasilcev pa pomeni boljšo zaščito ljudi, domov in narave.

    Vodja usposabljanj v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig Robert Škrlj FOTO: Evropska komisija
    Vodja usposabljanj v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig Robert Škrlj FOTO: Evropska komisija

    »S sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju,« je dejal vodja usposabljanj v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig Robert Škrlj.

    Vedno hitro tam, ko gre za življenja

    Reševalec nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Kranj Aljaž Kern FOTO: Evropska komisija
    Reševalec nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Kranj Aljaž Kern FOTO: Evropska komisija

    Ko gre za življenje, sta hitra in pravočasna pomoč ključni – tudi za bližnje, ki v minutah čakanja preživljajo največji strah. Za vozila urgentnega zdravnika po vsej Sloveniji je bilo iz evropskih sredstev zagotovljenih 4,89 milijona evrov, prenovljen je bil sistem nujne medicinske pomoči. V kampanji to ponazarja primer iz Kranja. Urgentni zdravnik se lahko posveti najzahtevnejšim primerom, obenem pa ostane razpoložljiv za novo intervencijo, kadar njegovo spremstvo obravnavanega bolnika ni potrebno.

    Samostojno življenje v varnem okolju

    Starost je del življenja, vendar ni treba, da pomeni izgubo samostojnosti ali oddaljenost od najdražjih. Evropska unija je z 950.000 evri podprla gradnjo 12 oskrbovanih stanovanj Žarova v Velenju, kjer lahko starejši ostanejo blizu svojih otrok in vnukov, hkrati pa ohranijo dostojanstvo in samostojnost.

    Stanovalec oskrbovanih stanovanj Žarova Jožef Doberšek FOTO: Evropska komisija
    Stanovalec oskrbovanih stanovanj Žarova Jožef Doberšek FOTO: Evropska komisija

    »V oskrbovanih stanovanjih v Velenju živimo samostojno in v varnem okolju, pomoč pa nam je vedno na voljo, kadar jo potrebujemo,« je dejal stanovalec Jožef Doberšek.

    Več informacij o proračunu EU in njegovih učinkih v Sloveniji je dostopnih na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

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