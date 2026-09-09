EU uvaja skupna pravila za omejevanje kratkoročnih najemov

Evropska komisija naj bi danes predstavila uredbo, ki naj bi prispevala k večjemu zagotavljanju dostopnih stanovanj po Uniji. Med drugim naj bi mestom in drugim krajem zagotovila pravni okvir, da bodo lahko ukrepali proti kratkotrajnemu oddajanju nepremičnin, vendar le, če bodo lokalne oblasti lahko dokazale, da je počitniško oddajanje v treh letih poslabšalo stanovanjske razmere na njihovem območju.

Dostopnost stanovanj postaja vse večji izziv po vsej EU, zlasti v mestih, na otokih in turističnih destinacijah, kjer povpraševanje vztrajno presega razpoložljivo ponudbo. Evropska komisija je zato že lani napovedala ukrepe za izboljšanje dostopnosti stanovanj.