Evropskega poslanca bo nasledila Nataša Dolenc

Nataša Dolenc je na ministrstvu vodila že sektor za mednarodne operacije in misije. FOTO: arhiv LMŠ

Prejemnica medalje za odličnost

Ljubljana – Vlada je danesrazrešilaz mesta direktorice vladnega urada za varovanje tajnih podatkov ter jo imenovala za državno sekretarko na obrambnem ministrstvu, kjer je mesto izpraznil. Maja je bil na listi LMŠ ob Ireni Jovevi izvoljen za evropskega poslanca, medtem ko se je nova državna sekretarka na njihovi listi lani potegovala za vstop v državni zbor.Razrešitev z direktorske funkcije, ki jo je včeraj predlagala sama – petletni mandat je pričela marca letos –, bo nastopila z 21. julijem, dan kasneje pa bo prevzela novo funkcijo.Nataša Dolenc je, navajajo na obrambnem ministrstvu, diplomirala iz obramboslovja na ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je opravila tudi magistrski študij s področja menedžmenta neprofitnih organizacij. Od leta 2000 je na omenjenem ministrstvu opravljala različne naloge, povezane predvsem z mednarodnim sodelovanjem ter z mednarodnimi operacijami in misijami.Pri tem je med drugim sodelovala pri spremljanju dinamike in politično-varnostne situacije na kriznih območjih, kjer Slovenija sodeluje z obrambnimi zmogljivostmi; pripravi ocen, analiz in predlogov v podporo procesom strateškega odločanja na obrambnem področju; sooblikovanju politik na področju Skupne varnostne in obrambne politike EU ter pri aktivnostih Nata; usklajevanju gradiv v podporo strateškemu odločanju vodstva ministrstva in vlade na obrambnopolitičnem področju ter razpravam v pristojnih odborih državnega zbora.V zadnjem obdobju je bila kot vodja sektorja za mednarodne operacije in misije povezana predvsem s koordinacijo in vodenjem priprave različnih strateških dokumentov, poročil in podlag za odločitve s področja obrambne politike v zvezi s sodelovanjem Slovenske vojske in civilnih strokovnjakov na obrambnem področju v mednarodnih operacijah in na misijah ter usklajevanjem z različnimi deležniki na nacionalni in mednarodni ravni, še izhaja iz njene predstavitve na spletišču urada.Leta 2015 je sodelovala v vojaški operaciji Nata KFOR na Kosovu kot posebna politična svetovalka poveljniku KFOR. Je prejemnica medalje ministra za obrambo za odlične delovne dosežke, priznanja za priprave na predsedovanje Slovenije Svetu EU in medalje Nata za operacije zunaj 5. člena Severnoatlantske pogodbe.Iz generalnega sekretariata so hkrati sporočili, da bo njeno delo na uradu za varovanje tajnih podatkov nadaljeval, in sicer do imenovanja direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju. Funkcijo lahko tako opravlja največ pol leta, torej do 21. januarja prihodnje leto.