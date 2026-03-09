Evropski parlament se loteva imunitete Mateja Tonina

Začenja se postopek odločanja o imuniteti evropskega poslanca NSi.

Predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola je sporočila, da so prejeli zahtevek pristojnega telesa Slovenije (specializiranega državnega tožilstva) za odvzem imunitete evropskemu poslancu NSi Mateju Toninu. To je prvi korak v postopku odločanja o imuniteti. Zadeva je predložena parlamentarnemu odboru za pravne zadeve (JURI), ki bo nato imenoval poročevalca za zadevo. Poslanci bodo izmenjali mnenja o zadevi in zaprosili poslanca, naj pride na zaslišanje, kjer bo pojasnil svoje stališče. Poslanci po razpravi glasujejo o priporočilu za odpravo ali neodpravo imunitete. Odločitev se nato sprejme na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta, po katerem predsednica obvesti poslanca in organ, ki je vložil zahtevo, o izidu. Ni osebni privilegij poslanca Namen parlamentarne imunitete je ...