Evropski poklicni gasilci zaradi varčevanja na ulice

Kljub vse večjim težavam po vsej Evropi, s katerimi se zlasti poleti spopadajo gasilci, sindikati opozarjajo, da je poklicnih gasilcev na stari celini vse manj. Mreža gasilskih sindikatov zato za november napoveduje vseevropski protest.

Iz Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) so ta teden opozorili na vse večje nezadovoljstvo poklicnih gasilcev po vsej Evropi. V obdobju, ko požari v naravnem okolju predstavljajo velik izziv za mediteranske države, je presenetljiv podatek, da se je samo v enem letu število poklicnih gasilcev po Evropi zmanjšalo za dobrih 18.000. Leta 2024 jih je bilo še dobrih 390.000, leto pozneje pa le še 372.000.

Generalni sekretar SPGS David Švarc opozarja, da smo v obdobju vse obsežnejših naravnih nesreč – od požarov v naravi in poplav do zemeljskih plazov. Kljub temu je gasilska dejavnost na nacionalnih ravneh vse bolj podvržena varčevalnim ukrepom