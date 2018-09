Evropski poslanci iz Slovenije pisali Junckerju

Evropski poslanci Igor Šoltes, Franc Bogovič, Tanja Fajon in Ivo Vajgl so danes na predsednika Evropske komisije Jeana-Claudea Junckerja naslovili poziv k implementaciji sodbe arbitražnega sodišča. Junckerja so opozorili, da je v svojem nedavnem govoru o stanju EU sam izjavili, da spoštovanje vladavine prava in upoštevanje sodnih odločb nista izbira, temveč obveza. Od njega zato pričakujejo, da bo ravnal v skladu z izrečenimi besedami in tako tudi ukrepal. Predsednika Evropske komisije so opozorili na spoštovanje vladavine prava in upoštevanje sodnih odločb, kamor sodi tudi sodba arbitražnega sodišča glede mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško.



»Prepričan sem, da je uveljavitev sodbe arbitražnega sodišča edina možna pot, da državi dokončno razrešita mejni spor. Ne podpiram tega, da so si predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, prvi podpredsednik Frans Timmermans, kot prvi odgovoren za področje spoštovanja vladavine prava, in Evropska komisija kot kolektivni organ po pilatovsko umili roke, neupoštevali mnenje lastne pravne službe in niso sprejeli odločitve o sprožitvi postopka proti Hrvaški glede kršitve prava EU in zgolj prepustili zadevo v odločanje Sodišču EU,« je ob podpisu pisma danes povedal evropski poslanec Franc Bogovič.



Prepričan je, da tudi »drugih mejnih sporov ni moč rešiti bilateralno, ampak s pomočjo zunanje arbitraže. Tudi po izjavah Junckerja je širitev EU na države nekdanje Jugoslavije pogojena z rešitvijo mejnih sporov.«



Bogovič je še dodal, da gre pri izvršitvi sodbe arbitražnega sodišča za državni interes Slovenije, pri obrambi katerega strankarska pripadnost ni pomembna, ampak se je treba skupno boriti za isto stvar. »Naši sosedje nimajo nikoli težav stopiti skupaj pri branjenju hrvaških interesov. Vprašanje arbitraže ni vprašanje ideologije, še manj strankarske pripadnosti. Ključno je, da skupaj zagovarjamo tisto, kar je prav in dobro za Slovenijo,« je še povedal.