Evropa bi morala tihotapljenje migrantov ustaviti že davno

Tihotapljenje ljudi ima v Sloveniji več desetletij dolgo zgodovino, ki kaže na vplive globalizacije v naši državi. V času socializma so domačini prek meje tihotapili sodržavljane, po osamosvojitvi pa so Slovenci ter državljani balkanskih držav tihotapili tuje državljane. Glede na razpise sojenj na slovenskih sodiščih ta teden proti obtožencem zaradi nezakonitega spravljanja tujcev na ozemlje Slovenije pa je med njimi komajda najti državljane EU, saj slišijo na imena Oleksandr, Dmytro, Viachaslau ali Serhii.

Po novem bodo taki storilci kaznivih dejanj iz tretjih držav ter osebe brez državljanstva pristale tudi v nastajajočem sistemu ECRIS TCN, še enem izmed številnih informacijskih sistemov oziroma evidenc EU. Skupaj s spremenjenim sistemom Eurodac tako ožijo manevrski prostor za tihotapce ljudi ter osebe, ki skušajo priti ter ostati v EU.