Evropski rokomet praznuje v Kopru

Koper – Kar 226 rokometnih ekip in 3500 rokometašev ter njihovih spremljevalcev iz 19 držav, tudi iz Južne Koreje, s Tajvana in iz Izraela, se udeležuje 26. mednarodnega praznika mladih rokometašev Eurofest Koper. Med njimi so mnogi mladi talenti, ki bodo že čez nekaj let narekovali igro najboljših rokometnih ekip in reprezentanc na svetu. V tednu dni bodo odigrali 700 tekem.

Boris Šuligoj

»Pred leti sem lahko samo sanjal, da bi zbrali več kot 200 ekip. Očitno so ustanovitelji rokometnih ekip po svetu spoznali prednosti, ki jih ponuja teden rokometnega druženja v Kopru,« je povedal idejni oče in glavni motor Eurofesta Tone Barič. Mladi imajo v Kopru na voljo devet rokometnih igrišč; tri na prostem in šest v dvoranah. Večina igrišč je v Športnem rekracijskem parku Bonifika, najatraktivnejše pa je na koprskem Ukmarjevem trgu ob morju in glavnem koprskem pomolu.

Eurofest je namenjen rokometašem od desetega leta naprej, v praksi pa je največ udeležencev starih od 13 do 18 let. Skoraj tisoč udeležencev je starejših, to so sodniki, trenerji in starši ter drugi spremljevalci mladih. Stanujejo v vseh koprskih hotelih, mladinskih domovih, hostlih, zasebnih sobah in predvsem po osnovnih šolah, nekaj jih je tudi v Izoli. »Na Eurofest bi prišli tudi reprezentanci Savdske Arabije in Omana, ki sta na pripravah v Sloveniji, vendar so se za obisk odločili prepozno, ko je na Obali izredno težko najti proste sobe za večje skupine gostov. Dejstvo, da imamo letos kar 60 ekip več, da je med njimi več kot 500 Francozov, ki očitno zelo veliko pozornosti posvečajo rokometu, potrjuje, da so udeleženci spoznali prednosti koprske infrastrukture za športni turizem. Mislim, da je Koper v tem smislu najbolj razvita občina pri nas. Manjka mu le nekaj več hotelskih zmogljivosti, medtem ko še zmeraj dograjuje igrišča,« je dejal Barič in poudaril, da so udeleženci navdušeni še nad bogatim spremljevalnim zabavnim in kulturnim programom. Največja turistična skupina bo v tednu dni ustvarila približno 20.000 turističnih prenočitev. Koper potrebuje olimpijsko vas Olimpijski komite Slovenije je včeraj predstavil slovensko kandidaturo za izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM ali OYEF) za leto 2023. Gostitelj bi bil Koper. Celotni stroški izvedbe Ofema bi znašali 9,38 milijona evrov. Koper bi moral imeti na voljo olimpijsko vas za približno 4000 oseb. Leta 2003 je bilo na Bledu 1242 športnikov iz 41 držav. Odločitev o tem, kdo bo gostitelj olimpijskega festivala, bodo sprejeli novembra v španski Marbelli.