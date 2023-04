Evropski tožilci nad goljufije z denarjem EU v Sloveniji

Evropsko tožilstvo je Okrožnemu sodišču v Celju poslalo obtožnico proti osebama, ki sta osumljeni, da sta proračunoma EU in Slovenije povzročili za skoraj 648.000 evrov škode.

Po navedbah tožilstva s sedežem v Luxembourgu sta z goljufijo pridobili sredstva za financiranje projektov za dolgoročno socialno vključevanje in vstopanje na trg dela.

Lažne trditve

Podjetje glavnega osumljenca je maja 2017 zaprosilo za evropska sredstva pri slovenskem ministrstvu za delo. Osumljenec je lažno trdil, da podjetje, ki ga je zastopal, izpolnjuje vse razpisne pogoje. Na podlagi tega je bilo izbrano za razvoj in izvedbo projektov.

Preiskava je pokazala, da je glavni osumljenec med majem 2018 in decembrom 2019 na ministrstvu vložil številne lažne zahtevke za plačilo v imenu podjetja. Poleg tega so lažno prijavili potne stroške in stroške za plače za zaposlene, ki sploh niso delali za podjetje ali so le delno delali pri projektu.

Tako je nezakonito pridobil 647.719,31 evra. Od tega je 80 odstotkov financirala EU, 20 odstotkov pa je šlo iz nacionalnega proračuna. Drugi osumljenec je pomagal glavnemu osumljencu pri storitvi kaznivih dejanj z lažnimi navedbami, da bo podjetje, ki ga zastopa in ima izkušnje s takšnimi programi, izpeljalo projekte v partnerstvu z njim.

Hišne preiskave leta 2019

Obtoženi sta bili tudi obe podjetji, saj sta osumljenca delovala v njunem imenu. Glavni osumljenec je tudi obtožen, da je v račune vnašal napačne podatke, s čimer je storil kaznivo dejanje ponarejanja poslovnih listin.

Ljubljanski urad evropskega tožilstva je obudil primer, ko je začel delovati. Že prej se je z zadevo ukvarjalo specializirano državno tožilstvo. Policija je oktobra 2019 opravila hišne preiskave v več krajih v Sloveniji. To je prva takšna obtožnica v Sloveniji, odkar je začelo delovati evropsko tožilstvo.