Evropski vojaški piloti v Mariboru

Kakšna bo prihodnost evropskih vojaških letalstev, je bila osrednja tema včerajšnjega simpozija Evropskega združenja vojaških letalstev, ki mu letos predseduje slovensko Društvo vojaških pilotov. Skoraj 50 vojaških pilotov je razpravljalo, ali bi lahko evropska pobuda za obrambno sodelovanje Pesco nadomestila vojaško zvezo Nato na področju letalstva.



"Razmišljanja udeležencev so bila bogata in raznolika. Zdaj je večina zmogljivosti evropskega vojaškega letalstva pod močnim vplivom politike ZDA. Italijanski general Giovanni Sciandra je menil, da bi bilo treba evropsko letalstvo utrditi in ga osamosvojiti od Nata, predvsem nemški predstavniki pa, da ne. Težava je evropska letalska industrija, ki si med sabo konkurira, namesto da bi sodelovala," je povedal predsedujoči Adi Kužnik.