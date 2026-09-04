Evropsko nagrado za krajinsko arhitekturo prejela platforma Landezine s sedežem v Ljubljani

Evropska regija Mednarodne zveze krajinskih arhitektov (IFLA Europe) je glavno nagrado Europe Award 2026 podelila mednarodni medijski platformi Landezine s sedežem v Ljubljani. Po njihovih navedbah je leta 2009 ustavljen Landezine postal ena najvplivnejših in najbolj prepoznavnih platform, ki so posvečene krajinski arhitekturi na svetu.

Z objavljanjem izbranih projektov, kritičnih razmislekov, intervjujev, raziskav in drugih strokovnih vsebin mednarodna medijska platforma tudi prispeva k razumevanju pomena krajinske arhitekture med strokovnjaki, odločevalci, študenti in širšo javnostjo, še piše v sporočilu za javnosti platforme Landezine.

V obrazložitvi so izpostavili tudi njihovo mednarodno vlogo pri povezovanju krajinskih arhitektov, izmenjavi znanja in idej ter predstavljanju inovativnih in kakovostnih praks. »V času, ko se družbe soočajo z izzivi brez primere, povezanimi s podnebnimi spremembami, izgubo biotske raznovrstnosti, urbanizacijo in družbenim blagostanjem, vloga krajinskih arhitektov še nikoli ni bila pomembnejša. Z doslednim izpostavljanjem vzornih projektov in spodbujanjem strokovnega dialoga je Landezine odigral ključno vlogo pri prikazovanju, kako krajinska arhitektura prispeva k ustvarjanju bolj odpornih, trajnostnih in kakovostnih krajin,« je v utemeljitvi poudarila predsednica IFLA Europe Indra Purs.

Po besedah ustanovitelja in urednika nagrajene platforme Zaša Brezarja jim nagrada veliko pomeni, saj prihaja iz same stroke, ki jo Landezine spremlja, nagovarja in tudi kritično reflektira od ustanovitve.

»Krajinska arhitektura danes ne odloča več samo o tem, kako bo prostor videti, ampak tudi o tem, kako bomo živeli s podnebnimi spremembami, izgubo biodiverzitete in vse večjimi pritiski na naravne vire. Pri tem tehnične rešitve pogosto niso glavni problem. Težje je spremeniti naše predstave o tem, kako naj bi kakovosten prostor sploh izgledal in koliko udobja, materialov ter znanih podob o krajini smo pripravljeni opustiti, da bi se lahko resno odzvali na te spremembe. Če se okolje spreminja, se bodo morale spreminjati tudi naše kulturne predstave o njem,« je zapisal.

Uredniško ekipo Landezine poleg Brezarja sestavljajo krajinski arhitekti in strokovnjaki Urška Škerl, Pia Kante, Katarina Poklukar in Rok Grča. Nagrado so jim nocoj podelili v okviru regionalne konference in generalne skupščine IFLA Europe v Rigi.