Evropsko sodišče prepoznalo polovične kršitve

Evropsko sodišče za človekove pravice je danes objavilo sodbo v primeru hrvaških tožnikov Franke Makovac in Michaela Latina, ki sta tožila Slovenijo zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja v prekrškovnih postopkih zaradi ribarjenja na slovenski strani Piranskega zaliva. Sodišče je ugotovilo, da je do kršitev prišlo – a le v zvezi z obravnavo Latina.

Sodišče je v primeru Makovac s petimi glasovi proti dvema razsodilo, da ni bilo kršitve konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tako so za navidez podobna primera sprejeli različni odločlitvi v prvem sojenju, za katerim stoji več kot 800 podobnih tožb Slovenije. Bistveno več pa se je nabralo neplačanih kazni ribičev v Piranskem zalivu policistom obeh držav in inšpekcijskim službam zaradi neupoštevanja arbitraže s strani hrvaških državljanov in njihove policije. Vsekakor današnje sojenje ni odločalo o arbitraži, marveč obravnavi domnevnih kršiteljev v slovenskih prekrškovnih postopkih.