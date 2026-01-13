Primer Grims: Slovenija je Mladini kršila pravico do svobode izražanja

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pritrdilo tedniku Mladina, da mu je bila v Sloveniji kršena pravica do svobode izražanja. Mladina je namreč leta 2011 v satirični sekciji Mladinamit primerjala fotografijo poslanca SDS Branka Grimsa z družino na Brezjah s fotografijo ministra za propagando nacistične Nemčije Josepha Goebbelsa.

Mladina se je s tem sicer le odzvala na debato na družbenih omrežjih, ob fotografijah obeh politikov z družinama pa zapisala, da primerjavo obsoja, saj da Grims še ne dosega Goebbelsa. Zaradi objave je poslanec SDS zahteval 40.000 evrov, Grimsova žena Martina Dragoš Grims pa je zahtevala 79.000 evrov, a se je z Mladino januarja 2016 poravnala za bistveno nižji znesek, ki pa ga ne ena ne druga stran ne želita razkriti. Tožbo sta zakonca vložila tudi v imenu otrok.

Julija 2013 je okrožno sodišče tožbi zakoncev zavrnilo z utemeljitvijo, da je Mladina le »na kritičen način obravnavala« in nazorno hotela prikazati, kako Grims izrablja medije za svojo promocijo, »ravno tako, kot je to počel dr. Goebbels«. A je višje sodišče februarja 2014 z vmesno sodbo ugodilo zahtevku Grimsove žene, ki se je nanašal na plačilo denarne odškodnine, glede Branka Grimsa pa je Mladini naložilo objavo opravičila in sodbe, v delu, ki se nanaša na odškodnino, pa sodbo razveljavilo.

Vendar se je jeseni 2015 vrhovno sodišče strinjalo, da fotografija Goebbelsovih pri bralcu ne vzbudi le razmišljanja o brezpogojni vdanosti zakoncev nacističnim idejam in Goebbelsovim idejam o politični propagandi, temveč spodbudi tudi razmišljanje o grozljivem nasprotju med družinsko idilo in zgodovinskimi podrobnostmi o umoru Goebbelsovih otrok.

Tudi ustavno sodišče se je strinjalo, da je Mladina z objavo fotografije Grimsove družine poleg fotografije Goebbelsove družine nedopustno posegla v Grimsovo pravico do varstva časti in dobrega imena.

V ponovljenem postopku je okrožno sodišče Grimsu prisodilo 5000 evrov. Grims se je sicer pritožil in želel 20.000 evrov, a so višji sodniki sodbo ponovno razveljavili. V novem ponovljenem postopku je okrožno sodišče odločalo, ali Grimsu zaradi nedopustnega posega v njegovo čast in dobro ime poleg objave opravičila in sodbe pripada tudi denarna odškodnina, in sklenilo, da dosojena odškodnina ne nasprotuje načelu sorazmernosti. Nazadnje je morala Mladina poslancu SDS plačati tri tisoč evrov.

Zaradi sodbe je Mladina na EČSP vložila tožbo proti Sloveniji zaradi kršitve svobode izražanja. EČSP je danes razsodil, da je Slovenija kršila svobodo izražanja, in sklenil, da mora tožena država tedniku v treh mesecih plačati 5253,85 evra ​​plus zakonske obresti ter še 10.000 evrov za stroške.