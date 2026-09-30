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    Slovenija

    Festival za tretje življenjsko obdobje: čas je za nov pogled na starost

    Na največjem festivalu za starejše se je in se bo zvrstilo več kot 400 brezplačnih dogodkov in aktivnosti.
    Skozi zgodbe ljudi bodo pokazali, kako lahko radovednost, vztrajnost in odprtost za nova znanja bogatijo življenje v vseh obdobjih. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Skozi zgodbe ljudi bodo pokazali, kako lahko radovednost, vztrajnost in odprtost za nova znanja bogatijo življenje v vseh obdobjih. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Andreja Žibret
    30. 9. 2026 | 07:45
    30. 9. 2026 | 08:00
    6:00
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    Osrednja tema 25. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki od torka do jutri, prvega oktobra, ko bodo tudi uradno proslavili mednarodni dan starejših, poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani, je vseživljenjsko učenje. Odpirajo teme, ki so aktualne tudi za širšo javnost, to so aktivno staranje, digitalne veščine in umetna inteligenca, vključevanje starejših v družbo, medgeneracijsko sodelovanje ter pomen učenja skozi vse življenje.

    3000

    posameznikov soustvarja letošnji F3ŽO

    Na festivalu, ki ga organizirata Proevent in Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU in že tradicionalno poteka pod geslom Vsi smo ena generacija!, se bo v treh dneh zvrstilo skupaj več kot 400 brezplačnih dogodkov in aktivnosti. Poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar, soustvarja pa ga več kot 3000 posameznikov. Na njem pričakujejo več kot 17.000 obiskovalcev. Na včerajšnjem odprtju je bila za častno ambasadorko 25. festivala proglašena mag. Urška Bittner Pipan, strokovnjakinja na področju kulture, vseživljenjskega učenja in organizacije nacionalnih ter mednarodnih projektov.

    Dvanajst strokovnih omizij

    Zvrstilo se bo več kot 150 kulturnih nastopov na dveh odrih, 12 strokovnih omizij, 14 pogovorov z znanimi Slovenkami in Slovenci v Festivalski kavarni, več kot 80 izobraževalnih in spremljevalnih dogodkov ter delavnic, podeljenih bo več kot 300 nagrad na festivalski tomboli in še veliko zanimivega programa. Na sejemski razstavi je več kot 150 razstavnih prostorov in kotičkov za raziskovanje.

    Strokovni program je tokrat v znamenju vseživljenjskega učenja. Na včerajšnji okrogli mizi z naslovom 65+ pa kaj! Učenje v tretjem in četrtem življenjskem obdobju, ki jo je vodila dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije (ACS), so s predstavniki ministrstev za demografijo, gospodarstvo, izobraževanje in kulturo odprli vprašanje, kako lahko vseživljenjsko učenje prispeva k bolj vključujoči, aktivni in povezani družbi tudi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju. V Linhartovi dvorani pa bosta jutri ob 13. uri dogodek Lahko si zraven – moč vseživljenjskega učenja, ki ga organizira ACS, in kampanja Lahko.si za starejše. Skozi zgodbe ljudi bodo pokazali, kako lahko radovednost, vztrajnost in odprtost za nova znanja bogatijo življenje v vseh obdobjih.

    Tudi o dolgotrajni oskrbi in pravicah starejših

    Teme strokovnega programa so tudi dolgotrajna oskrba, demenca, človekove pravice in dostojanstveno staranje, bivanje, nove tehnologije in medgeneracijsko sodelovanje. Na različne vidike staranja, pri čemer je čas, da se začne spreminjati pogled na starost in na starejše, so včeraj opozorili na okrogli mizi ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. Na okrogli mizi v organizaciji Socialne zbornice Slovenije pa so izpostavili vprašanja (ne)dostopnosti storitev na domu in v institucijah, čakalne dobe, razumljivost postopkov, finančne dostopnosti in (ne)zadostnosti kadra. To vse vpliva na to, ali starejši pravočasno dobijo pomoč, ki jo potrebujejo, in živijo dostojno ter varno.

    Poleg vseživljenjskega učenja so teme strokovnega programa tudi dolgotrajna oskrba, demenca, človekove pravice in dostojanstveno staranje, bivanje, nove tehnologije in medgeneracijsko sodelovanje. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Poleg vseživljenjskega učenja so teme strokovnega programa tudi dolgotrajna oskrba, demenca, človekove pravice in dostojanstveno staranje, bivanje, nove tehnologije in medgeneracijsko sodelovanje. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Danes ob 9.30 bo v predavalnici M4 razprava o pripravah na upokojitev. Ob 12. uri bo v predavalnici M3 razprava o dostojni starosti in o tem, kakšne so možnosti, ko življenje doma ni več mogoče. Organizira jo Urad varuha človekovih pravic RS. Ob 14. uri bo NIJZ v predavalnici M3 vodil razpravo o staranju z dostojanstvom in o tem, ali so starejši slišani, spoštovani in dejavni.

    Jutri, v četrtek, ob 9.30 bo v M1 razprava o celoviti podpori osebam z demenco v skupnosti, v organizaciji Spominčice – Alzheimerja Slovenija. Ob 9.30 bo v predavalnici M3 Inštitut RS za socialno varstvo predstavil dobre prakse v sistemu dolgotrajne oskrbe, pri čemer je vzpostavljanje delujočega sistema na državni ravni velik zalogaj. Izvajalci na nekaterih območjih imajo iz različnih razlogov velike težave pri uresničevanju zakona o dolgotrajni oskrbi.

    Forum šestih zavodov socialnega varstva

    Na skupnem razstavnem prostoru se vse tri dni predstavlja forum šestih zavodov socialnega varstva, in sicer Dom starejših Hrastnik, Zavod Jutro, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje, Dom upokojencev Postojna, CUDV Črna na Koroškem in Dom na Krasu. Njihov skupni nastop na F3ŽO je namenjen predvsem temu, da obiskovalci spoznajo delo zavodov skozi ljudi, ki v njih živijo in delajo. Jutri, ob 13. uri, ko bo v njihovi organizaciji potekala okrogla miza »Dom ali doma?«. Pogovarjali se bodo o institucionalnem varstvu, življenju v domačem okolju, dolgotrajni oskrbi in vključevanju uporabnikov v skupnost. Z razvojnim partnerjem Pro-Bit bodo predstavil razvoj socialnega oziroma humanoidnega robota, namenjenega podpori zaposlenim v oskrbi. Na jutrišnji mednarodni dan starejših pa bodo predstavili poslanico s pomočjo socialnega robota.

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    Festival za tretje življenjsko obdobjeF3ŽO 2026mednarodni dan starejšihaktivno staranjeMedgeneracijsko sodelovanjestaranjestarejšivseživljenjsko učenjeDolgotrajna oskrba

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    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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    Edinstvena sestavina, ki jo še vedno raziskujejo

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Zdravstvena oskrba brez dolgega čakanja

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
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    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
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    Darilo za prve korake v prihodnost

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
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    Imeli bomo humanoidne robote in superračunalnik, manjkajo ljudje za delo z njimi

    Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 15:33
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
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    Zgodba ob železniških progah, ki je prerasla Slovenijo

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 13:36
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    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
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    Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
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    Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
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