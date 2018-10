Facebook vstopil v regijo

Ljubljana – Podjetja, ki si želijo oglaševati na kateri od facebookovih platform, bodo s prihodom spletnega giganta v regijo to lahko počela učinkovitejše. Uradni predstavnik svetovnega socialnega omrežja za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Bolgarijo je podjetje Httpool.



Kot sta na današnji naznanitvi strateškega partnerstva povedala predstavnika spletne oglaševalske mreže Httpool Aljoša Jenko in Timotej Gala bodo imeli oglaševalci v regiji poslej lažji dostop do znanja in orodij, s katerim bodo na facebookovih spletnih platformah (Facebook, Instagram, Whats App in Messenger) dosegala boljše rezultate. »Glavno poslanstvo partnerstva je dvigniti kakovost oglaševanja v regiji, kar pa bo prineslo bistveno večje vložke,« je dejal Timotej Gala. Vstop Facebooka v regijo, ki zdaj v tem delu Evrope nima podružnice, naj bi bil zanimiv tudi za izvoznike, ki si želijo dostopa do tujih trgov. Kakšen učinek na poslovanje pričakujeta, nista mogla odgovoriti, sta pa poudarila, da obe podjetji - Httpool in Facebook - hitro rasteta in da si tudi v prihodnje obetajo hitro rast.



Na vprašanje, kaj predstavništvo Facebooka v regiji pomeni za običajne uporabnike družabnega omrežja, je predstavnik Facebooka Robert Bednarski odgovoril, da lahko ti pričakujejo boljšo uporabniško izkušnjo. Podjetja so namreč tista, ki soustvarjajo vsebine na platformah. »Bolje ko bodo podjetja opremljena z znanjem, bolje bo tudi za uporabnike platform.« Analiza podatkov in izkušenj ne le oglaševalcev, ampak tudi potrošnikov z lokalnega trga, pa naj bi odprla prostor za izboljšave.



Predstavniki Httpoola in Facebooka so potrdili, da lahko slovenski uporabniki družabnega omrežja v prihodnje pričakujejo več personaliziranega oglaševanja. To je, kot je zatrdil Bednarski, tudi tisto, kar potrošnik pričakuje. »A to ne pomeni, da bo kdo ciljal posameznika, ampak da oblikujemo ciljne skupine.« Ob tem je zatrdil, da rdeče črte zasebnosti ne nameravajo prestopiti in da bodo delovali v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, na katero so se pripravljali še pred začetkom veljavnosti – 25. maja letos.



Httpool, ki izhaja iz Slovenije, je od lani v lasti družbe IMS Internet Media Services, podružnice Sony Pictures Television Networks. V 24 državah centralne in vzhodne Evrope in Azije zastopa več tisoč založnikov. Socialno omrežje Facebook, ustanovljen leta 2004, danes povezuje okoli 2,2 milijardi uporabnikov.